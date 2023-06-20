Камеры зафиксировали в Подмосковье 95 тыс водителей с непристёгнутыми ремнями

На дорогах региона работают 2 тыс комплексов фотовидеофиксации
Комплексы фотовидеофиксации зафиксировали с начала года в Московской области 95 тыс непристёгнутых ремней безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
По данным ведомства, на дорогах Подмосковья работают около 2 тыс комплексов фотовидеофиксации. Более трети из них способны распознавать отсутствие ремня безопасности у водителя.
В апреле 2022 года «Радио 1» сообщало, что камеры на подмосковных дорогах стали распознавать непристёгнутые ремни.
«Больше всего случаев отмечено в апреле – 33 тыс, в мае – почти 30 тыс. При фиксации непристёгнутого ремня штрафы в 1 тыс рублей получают собственники транспортных средств», – пояснили в министерстве.
В апреле 2022 года «Радио 1» сообщало, что камеры на подмосковных дорогах стали распознавать непристёгнутые ремни.
Лора Луганская