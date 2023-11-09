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Канадка родила самого крупного ребёнка за последние 13 лет

09 ноября 2023, 12:06
Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Женщина из Канады родила ребёнка весом 6,5 кг.
Fox News пишет, что мальчик по имени Сонни появился на свет путём кесарева сечения 23 октября в городе Кеймбридж, Онтарио. Отец ребёнка, Ченс Эйрс, сообщил, что врачи и родственники были в шоке, когда узнали вес Сонни, который стал пятым ребенком Ченса и его жены Бритни.
«Мы знали, что этот малыш тоже будет большим, но не ожидали, что настолько», — признается врач.

Новорождённый стал самым крупным в мире за последние 13 лет.

Ранее в подмосковном Щёлково врачи помогли появиться на свет двойне с многократным переплетением пуповин, об этом сообщает Министерство здравоохранение Московской области.

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#дети
#ребёнок
#новости
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09 ноября 2023, 12:14
Раскрыта вся правда о «черной пятнице»
В Союзе потребителей объяснили, как не оказаться обманутым в «черную пятницу»
09 ноября 2023, 11:51

Фото: iStock/eternalcreative

Во время «черной пятницы» бизнес активно дурит потребителей, которые поддаются импульсивным покупкам. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал сопредседатель союза потребителей России Алексей Койтов.
«"Черную пятницу" стоит воспринимать как самый страшный черный день, запереться дома и оградить себя от всех средств коммуникации. Раньше мы воспринимали этот день как условный Хэллоуин, однако с каждым годом мы все больше и больше обращаем внимание на то, что в этом есть проблемы. Продавцы не просто продают залежалый товар, который раньше не покупался, но и цены на него выставляются более высокие», - рассказал Койтов.

История «черной пятницы» зародилась в США, и она изначально была не для потребителя, а для бизнеса, отметил эксперт. Таким образом, потребитель обманывался. Потом это практику подхватил и российский бизнес. Здесь начали дурить потребителя на более примитивном уровне. Однако система обмана начала совершенствоваться.

Действительно, какой-то отдельный магазин может предоставлять определенные скидки, при этом в целом по стране магазины за месяц до распродаж поднимают цены и к моменту начала распродаж они становятся выше, чем были за два месяца назад. И уже от этих цен делается скидка, пояснил Койтов.

«К распродажам следует подходить с холодной головой. Необходимо избегать импульсивных покупок и не поддаваться сиюминутным желаниям. Если вам что-то показалось нужным и выгодным, возьмите время подумать и сравните цены. А лучше всего свои покупки планировать. При планировании покупок можно заранее ознакомиться с ценами. Тогда в момент покупки можно понять реальность скидки», - посоветовал эксперт.

Он также отметил, что при стабильном состоянии экономики держать деньги в кармане менее выгодно, чем на них что-то покупать. Однако не стоит гнаться за чрезмерным потреблением. Люди сейчас покупают и обновляют товары чаще, чем это необходимо, заключил Койтов.

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#скидки
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Таможенники в Домодедово не дали американцу вывезти из РФ котёнка сервала
09 ноября 2023, 11:42

Фото: iStock/YakobchukOlena

Таможенники в столичном аэропорту Домодедово пресекли попытку американца вывезти из России исчезающего котёнка сервала, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 37-летнего гражданина США остановили в «зеленом коридоре». При досмотре американец достал из переноски котёнка породы египетский мау. Он показал сотрудникам аэропорта документы на кота, однако, таможенники усомнились в их подлинности.

После проверки выяснилось, что американец действительно пытался вывезти из России животное незаконным способом. 

Едва не украденный сервал занесён в Красную книгу. Стоимость такого котёнка ровняется примерно 300 тысячам рублей.

Животное изъяли и отправили в центр поддержки, а на американца завели два административных дела.

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#аэропорт
#таможня
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Умер 40-летний замглавы Роскосмоса по экономике Овчинников
09 ноября 2023, 10:23

Фото: iStock/SergeyPankratov

Заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников скончался на 41-м году жизни после продолжительной болезни.
Об этом рассказал экс-глава госкорпорации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«После тяжелой болезни умер Максим Овчинников», - сообщил Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Овчинников был талантливым экономистом и администратором. В 2018 году Рогозин пригласил его в Роскосмос.

«В федеральной антимонопольного службе отпускали его с большой неохотой. там его тоже ценили»,-вспомнил Дмитрий Рогозин.
Максим Овчинников навел финансовый порядок на новом рабочем мест. 

«Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат - годы беспрецедентных безаварийных пусков», - заявил Дмитрий Рогозин.
Максим Овчинников родился 11 сентября 1983 года. В 2006 году стал выпускником-магистрантом экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 26 октября 2018 года занял  пост заместителя гендиректора по экономике и финансам Роскосмоса. 

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#новости
#роскосмос
#болезнь
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«Хамство – это способ получить желаемое»: Психолог Кардиакос объяснила, почему люди хамят
Психолог Кардиакос назвала основные причины хамства у взрослых и детей
09 ноября 2023, 09:27

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Давайте согласимся, что никто не любит людей, которые всем своим видом демонстрируют недовольство и неприязнь, повышают на собеседника голос и, проще говоря, ведут себя по-хамски. Однако, как оказалось, у такого поведения есть свои причины.
Разобраться в основных причинах хамства и помочь побороться с ним помогла «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос.

«Если вы пытаетесь переучить хама, то стоит себе напомнить, что в хамстве есть причины», - в первую очередь напомнила специалист. 

Говоря о взрослых людях, психолог считает, что первая причина демонстрации откровенного хамского поведения - это способ получить желаемое. Помимо этого, когда взрослый человек хамит вам, то он может просто пытаться дистанцироваться, показать свою силу. Ну или это человек просто невоспитан и не умеет управлять своими эмоциями. 

«Текст без смайликов – хамство?»: Психолог Кардиакос раскрыла, как противостоять грубиянам
«Текст без смайликов – хамство?»: Психолог Кардиакос раскрыла, как противостоять грубиянам

Кардиакос напомнила, что хамское поведение не стоит воспринимать на свой счёт. Выливающаяся на вас агрессия может быть направлена совсем на другие вещи.

«В детском возрасте хамство – это еще и прощупывание границ. Границ любви родителей, в первую очередь», - отметила психолог.

Когда ребёнок демонстрирует вам откровенно хамское поведение, то он, скорее всего, просто старается понять, насколько сильно вы его любите, и продолжит ли эта любовь существовать при всех обстоятельствах.

Психолог Заников: Подвергнуться травле может и подросток из благополучной среды
Психолог Заников: Подвергнуться травле может и подросток из благополучной среды

Напоследок, эксперт дала несколько советов, с помощью которых можно уменьшить влияние хамского поведения на вашу психику.

«Максимально стараемся выйти из этого разговора, а также разделить его тон и смысл. Любой разговор содержит двойное дно. Первое – что человек хочет донести и второе – как он это доносит. К примеру, можно сказать – я сейчас слышу неприятный набор фраз и тон, от которых мне хочется защищаться грубостью, но внутри этого я слышу и твой вопрос», - подчеркнула Кардиакос.

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#психолог
#эксперт
#дети
#любовь
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Блогерша Стансковски набила на лбу тату с именем парня и была раскритикована
09 ноября 2023, 09:21

Фото: istockphoto/zamrznutitonovi

Блогерша Ана Стансковски сделала на лбу татуировку с именем возлюбленного.
Данная публикация появились на её странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет «Лента.Ру». Девушка живёт на Бали. Она продемонстрировала, как мастер в салоне набивает ей на коже над глазами крупно слово «Кевин».
 
«Вытатуировала на лице имя своего бойфренда», —таким текстом сопроводила публикацию девушка.
Некоторые подписчики предположили, что блогерша их разыгрывает. Девушке писали, что «это фейк», «100%, что это неправда», «самая глупая вещь, которую я когда-либо видел». Стансковски заявила, что она уверена в правильности своего решения.
 
«Все говорили, что я пожалею об этом. Но каждый раз, когда я смотрю в зеркало, я влюблена», —сообщила девушка, упомянув, что никогда не расстанется со своим парнем.
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#общество
#отношения
#любовь
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«Ъ»: Правительство предложило повысить пошлину за выдачу загранпаспорта
09 ноября 2023, 07:43

Фото: iStock/Mikhail_Strogalev

Правительство России планирует уже с 1 января 2024 года повысить пошлину за выдачу загранпаспорта РФ и ряда других документов. Соответствующие поправки, как пишет «Коммерсантъ», уже внесены в Госдуму.
Согласно им, за выдачу загранпаспорта гражданину РФ с Нового года придётся платить на 20% больше — не 5 тысяч рублей, как сейчас, а уже 6. Получить загранпаспорт нового поколения для детей до 14 лет теперь будет стоить 3000 рублей, а не 2500, как раньше.

С 5 до 6 тыс. рублей вырастет и пошлина за оформление вида на жительство (ВНЖ) для иностранного гражданина, в то время как получение разрешения на временное проживание (РВП) обойдётся ему в 1920 рублей (сейчас за выдачу этого документа иностранцы платят 1600).

В первом чтении пакет документов уже одобрен, а второе, по информации «Ъ», должно состояться 16 ноября.

Как рассказал ранее адвокат Александр Зорин, самой распространённой причиной отказа в выдаче загранпаспорта гражданину являются имеющиеся у него задолженности.  Если у вас есть задолженность перед налоговой, штрафы ГИБДД, действующее исполнительное производство, сумма по которому составляет 10 тыс. и выше, то оформить документ получится лишь после их полного погашения.

Кроме этого, причиной отказа в оформлении документа могут стать ошибки, описки, зачёркивания и другие технические при заполнении заявления о получении загранпаспорта. Отказать в выдаче загранпаспорта могут и при условии, что фото на документ не соответствует стандартным требованиям.

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#загранпаспорт
#правительство
#документы
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РЕН ТВ: На аукционе Christie's продан самый крупный в истории голубой бриллиант
09 ноября 2023, 04:27

Фото: iStock/AndreyPopov

Самый крупный в истории аукционов голубой бриллиант Bleu Royal («Королевский синий») был продан 8 ноября на аукционе Christie's более чем за 44 млн долларов, cообщил телеканал РЕН ТВ. Имя покупателя при этом осталось неизвестным.
Масса камня грушевидной огранки — 17,61 карата, в течение последних 40 лет он находился в частной коллекции. Цвет камня эксперты описывают как «насыщенный и естественный». Бриллиант украшает собой кольцо из платины и 18-каратного розового золота, по бокам его обрамляют еще два камня — массой 3,12 карата и 3,07 карата соответственно.



Изначально эксперты Christie's предполагали, что лот уйдет с молотка за 35 млн долларов. 

При этом, как отмечает телеканал, несмотря на свои размеры, «Королевский синий» так и не смог обойти рекорда стоимости другого голубого бриллианта — Oppenheimer Bleu. В 2016 году этот камень весом чуть более 14,5 карата продали на аукционе за $57,5 млн. По текущему курсу это почти 5,5 миллиарда рублей.  

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#аукцион
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Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам
Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам полиции и армии
09 ноября 2023, 03:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил 44 офицерам органов внутренних дел (ОВД) и Вооруженных сил (ВС) РФ генеральские звания. Соответствующий указ президента опубликован на российском портале правовой информации.
Согласно указу, шести сотрудникам ОВД присвоено звание генерал-лейтенанта, 21 сотрудник полиции получил звание генерал-майора. Ещё по одному человеку стали генерал-майором юстиции и генерал-майором внутренней службы.

В документе уточняется, что одному военнослужащему ВС РФ присвоено звание генерал-полковника, троим — генерал-лейтенанта, и ещё одиннадцати — генерал-майора.

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