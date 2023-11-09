Канадка родила самого крупного ребёнка за последние 13 лет

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Женщина из Канады родила ребёнка весом 6,5 кг.
Fox News пишет, что мальчик по имени Сонни появился на свет путём кесарева сечения 23 октября в городе Кеймбридж, Онтарио. Отец ребёнка, Ченс Эйрс, сообщил, что врачи и родственники были в шоке, когда узнали вес Сонни, который стал пятым ребенком Ченса и его жены Бритни.
Новорождённый стал самым крупным в мире за последние 13 лет.
Ранее в подмосковном Щёлково врачи помогли появиться на свет двойне с многократным переплетением пуповин, об этом сообщает Министерство здравоохранение Московской области.
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Подмосковные врачи помогли появиться на свет двойне с переплетением пуповин
«Мы знали, что этот малыш тоже будет большим, но не ожидали, что настолько», — признается врач.
Ранее в подмосковном Щёлково врачи помогли появиться на свет двойне с многократным переплетением пуповин, об этом сообщает Министерство здравоохранение Московской области.
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Подмосковные врачи помогли появиться на свет двойне с переплетением пуповин
Мария Фирсова