Канадская авиакомпания вынудила инвалида ползком выбираться из самолета

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Сотрудники авиакомпании Air Canada сказали инвалиду-колясочнику выбираться из самолета ползком.
Канал CBC сообщает, что 49-летний Родни Ходжинс прилетел с супругой Диной из Ванкувера в Лас-Вегас на празднование первой годовщины свадьбы. Мужчина страдает церебральным параличом и передвигается в инвалидной коляске с электроприводом.
По словам Ходжинса, он часто путешествует, и в самолетах бортпроводники помогают ему добраться до места на узкой инвалидной кресле. Но по прилете в Лас-Вегас стюардесса сказала Ходжинсу, что ему нужно покинуть салон самостоятельно.
Перевозчик объясняет случившееся «серьезным сбоем в обслуживании». Представители компании извинилась и предложили мужчине ваучер на 2 тысячи долларов на следующие поездки.
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По словам Ходжинса, он часто путешествует, и в самолетах бортпроводники помогают ему добраться до места на узкой инвалидной кресле. Но по прилете в Лас-Вегас стюардесса сказала Ходжинсу, что ему нужно покинуть салон самостоятельно.
«Как мне добраться до передней части самолета, если я не могу ходить? Если бы мне не нужна была инвалидная коляска, я бы там не сидел»,-сказал мужчина.Ходжинс сквозь боль ползком преодолел 12 рядов до выхода, а жена шла за ним, держа его ноги. Летный экипаж Air Canada, в их числе два пилота, два бортпроводника и восемь уборщиков, наблюдал за этим, но вмешиваться не стал.
Перевозчик объясняет случившееся «серьезным сбоем в обслуживании». Представители компании извинилась и предложили мужчине ваучер на 2 тысячи долларов на следующие поездки.
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Мария Фирсова