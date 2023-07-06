Канадские биологи рассказали, кто является самым прожорливым хищником на Земле

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По данным биологов из Университета Виктории в Канаде, самым прожорливым хищником в истории Земли считается человек.
По подсчетам ученых, человек эксплуатирует более трети позвоночных животных. 15 тысяч видов используются людьми в качестве еды, корма для животных, в экспериментах, пишет журнал Communications Biology.
Такое поведение человека приводит к вымиранию животных и вызывает стресс у выживших. Ученые назвали это явление экологией страха. Чрезмерное хищничество снижает плодовитость, выживаемость, популяцию и размеры животных.
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«Проблема заключается в том, что большая часть убитых животных обусловлена не нуждой, а культурой. К примеру, во время популярности Гарри Поттера в Индонезии стремительно вырос спрос на диких сов. Популярным стали рифовые рыбы после выхода фильма «Немо». Иногда любим животных до смерти», – заметили ученые.
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Мария Фирсова