Кандидат в губернаторы Подмосковья Никитин проголосовал на избирательном участке в Коломне.

Когда наступит бабье лето в 2023 году в разных регионах России

Бабье лето в Москве и Подмосковье

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Список дел, которые нужно успеть в бабье лето

Погреться на солнце Запастись витаминами Ворошить листья Поохотиться Сделать фотографии Подготовить дачу, машину к зиме Поехать на природу

По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковец, в России в начале следующей недели наступит бабье лето. Среднемесячная температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму. Ожидается солнечная, сухая погода и 20-градусное тепло.Бабье лето придет во многие регионы России и порадует жителей теплом. О том, какая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья, рассказал изданию KP.RU начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.В столице России и ближайших регионах 11 - 13 сентября начнется потепление. Сентябрь будет сухой и солнечный. Кроме того, в октябре тоже придет бабье лето, оно определенно порадует погодой жителей средней полосы.Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Москве и Московской области в начале следующей недели воздух прогреется до +21…+23 градусов, будет солнечно и сухо. После 14 сентября, потеплеет до +25 градусов. Осадков выпадет на 40% меньше нормы. В октябре погода также будет сухой и солнечной.По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, теплую погоду жителям города следует ожидать после восьмого сентября. Две предстоящие ночи в северной столице будут прохладными, однако отметка термометра в дневное время, вскоре превысит отметку в +20 градусов. Солнечная погода продержится в Санкт-Петербурге и области до начала октября.На Урале также ожидается дефицит осадков, как и в других регионах России. Однако, средняя дневная температура не будет превышать +20 градусов. Ветров также не ожидается, однако, ночная температура может упасть до +9 градусов.Заморозков в регионе не ожидается, средняя температура составит +18 градусов. Погода будет теплой, безветренной. Осадки также маловероятны. Температура воздуха ночью будет выше 0.Существует несколько версий происхождения бабьего лета. В старину женщины работали в полях, собирали урожай и делали заготовки на зиму. Считается, что теплые осенние деньки были коротким временем отдыха для женщин. После наступления холодов, они вновь приступали к труду. Рукодельницы начинали шить, плести, стлать лен.Согласно другой версии, в начале осени по полям и лесам начинала летать легкая, тонкая паутина, которая ассоциировалась с едва заметными седыми прядями пожилой женщины. Время погожих, теплых дней означало возраст, который предшествовал старости и характеризовался относительным расцветом.Наступление теплых дней означало для восточных славян время уборки урожая. После того, как поля были убраны, народ развлекался и отдыхал. По вечерам, проводились сельские праздники, а женщины брались за рукоделия.Существует множество примет, связанных с Бабьем летом.Считается, что чем больше будет летающей паутины, тем теплее будет осень. О хорошей погоде свидетельствует радуга. Если она появляется, то осень будет теплой и затяжной. А вот если на бабье лето погода ненастная, то осень будет засушливой. Согласно обычаям, в начале бабьего лета, надо было посадить на коня отрока и выехать с ним на охоту. Люди верили, что от выезда в Семен-день лошади смелеют, собаки добреют и не болеют.Пока установилась ясная и теплая погода, рекомендуется последовать нескольким советам, которые помогут сделать бабье лето более продуктивным. Редакция «Радио 1» публикует подборку дел, которые точно нужно успеть выполнить до наступления холодов.

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