Кандидат в губернаторы Подмосковья Никитин проголосовал на избирательном участке в Коломне.

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».
Кандидат от «Справедливой России», депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин призвал каждого жителя проявить активную гражданскую позицию и принять участие в голосовании.
«Выборы — не просто долг, это то, как мы хотим жить дальше и как хотим, чтобы жили наши дети. Мы показываем пример, когда идём на выборы. Мы — активные граждане и хотим участвовать в жизни нашей страны, таким образом мы меняем её будущее, голосуя за того или иного кандидата. Гораздо проще сидеть на диване и говорить, что всё плохо, а сложнее начинать с себя и менять этот мир к лучшему», —Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
сказал Анатолий Никитин.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
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