Капремонт «Кадетского корпуса» в Химках выполнен на 90%

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
«Это уникальная школа, в которой обучаются почти 300 детей. Два старших профильных класса курирует Следственный комитет России. Для ребят разработана особая программа подготовки, благодаря которой они поступают в лучшие вузы страны. Вместе с родителями учеников поставили задачу перед подрядчиком провести капитальный ремонт учебного корпуса в максимально короткие сроки. Уже первого сентября дети пойдут на учёбу в современные классы, которые будут оснащены всем необходимым оборудованием для занятий», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
В рамках капитального ремонта специалисты облагородят территорию вокруг здания.
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