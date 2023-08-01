Капремонт «Кадетского корпуса» в Химках завершают с опережением графика

Фото: администрация г. о. Химки
«В ближайшее время установим в кабинетах новое оборудование и мебель. Как и планировали, дети вернутся в обновлённый «Кадетский корпус» уже 1 сентября», – отметил Волошин.В школе учатся почти 300 детей. Два старших профильных класса курирует Следственный комитет России. Ребята проходят особую программу подготовки.
Работы проводят в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования». Ход строительства контролировали муниципальные депутаты, общественники и родители учеников.
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