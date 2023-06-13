Капремонт оборудования котельной в Дмитрове планируют завершить до 1 июля

Фото: администрация Дмитровского г.о.
Это повысит качество снабжения теплом и горячей водой для 5 тыс жителей
Капитальный ремонт оборудования в котельной на улице Космонавтов в Дмитрове близки к завершению, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ход ремонта проконтролировали глава муниципалитета Илья Поночевный, депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Марина Шевченко.
Объект подаёт тепло и горячую воду в 29 многоквартирных домов, два детсада и школу на улице Космонавтов. Сразу по окончании отопительного сезона стартовал капремонт одного из четырёх котлов.
Как рассказали в МУП ДУ ЖКХ, планируется, что все работы будут завершены до 1 июля. Специалисты проведут пуско-наладочные испытания, и котел введут в эксплуатацию. Проведённые работы позволят ему работать бесперебойно, что повысит качество снабжения теплом и горячей водой для 5 тыс жителей Дмитрова.
После осмотра Поночевный поручил провести благоустройство в котельной и на прилегающей территории.
Ранее «Радио 1» сообщало, что улицу Дмитрова ждет масштабное благоустройство.
Объект подаёт тепло и горячую воду в 29 многоквартирных домов, два детсада и школу на улице Космонавтов. Сразу по окончании отопительного сезона стартовал капремонт одного из четырёх котлов.
После осмотра Поночевный поручил провести благоустройство в котельной и на прилегающей территории.
Ранее «Радио 1» сообщало, что улицу Дмитрова ждет масштабное благоустройство.
Лора Луганская