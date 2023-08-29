Капремонт одинцовского детсада «Василёк» завершат до конца октября

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Капитальный ремонт детского сада №55 «Василёк» на улице маршала Бирюзова в Одинцове планируется завершить до конца октября. Об этом заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов во время проверки ход работ, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Работы должны завершиться до конца октября. Сейчас подрядчик занимается кровлей, фасадом и инженерными системами. На объекте работают 40 человек, общая строительная готовность сейчас составляет 56%. Зданию детсада уже больше 50 лет, и оно давно нуждалось в капитальном ремонте», – подчеркнул Иванов.Детский сад «Василёк» был построен в 1972 году, он входит в структуру Одинцовской гимназии №7. Площадь двухэтажного здания - 1 635 кв м, земельного участка – почти 11 тыс. В рамках капремонта на территории садика обустроят 11 прогулочных веранд.
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Лора Луганская