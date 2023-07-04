Капремонт стационара Подольской больницы завершен на 85%

Завершающий этап капитального ремонта в стационаре Подольской областной клинической больницы выполнен на 85 %.

Строительные работы в отношении стационара Подольской больницы начались еще в 2021 году.

Благодаря работам, начатым еще в 2021 году, здание полностью преобразится. На капитальный ремонт медицинского учреждения было выделено 620 миллионов рублей.





Здание Подольской больницы обретет новый облик после завершения работ по капремонту.

В здании находятся отделения физиотерапии, анестезиологии и реанимации, пульмонологии и другие отделения.

«На время проведения работ в корпусе не приостанавливалось оказание медицинской помощи пациентам. В результате капремонта все койки будут оборудованы кнопками вызова медицинского персонала, системой подачи кислорода. В настоящий момент капремонт корпуса выполнен на 85%», — рассказал главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.