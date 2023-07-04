Капремонт стационара Подольской больницы завершен на 85%

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Строительные работы в отношении стационара Подольской больницы начались еще в 2021 году.
Благодаря работам, начатым еще в 2021 году, здание полностью преобразится. На капитальный ремонт медицинского учреждения было выделено 620 миллионов рублей.
Здание Подольской больницы обретет новый облик после завершения работ по капремонту.
В здании находятся отделения физиотерапии, анестезиологии и реанимации, пульмонологии и другие отделения.
«На время проведения работ в корпусе не приостанавливалось оказание медицинской помощи пациентам. В результате капремонта все койки будут оборудованы кнопками вызова медицинского персонала, системой подачи кислорода. В настоящий момент капремонт корпуса выполнен на 85%», — рассказал главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.Специалистам осталось завершить внутренние отделочные работы в палатах, в кабинетах, оборудовать новую вентиляционную систему.
Завершение всех работ намечается на текущий год.
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