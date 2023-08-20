Кардинал Дзуппи: Конфликт на Украине может привести к диалогу церквей

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Представители всех церквей могут установить «новый диалог» для решения конфликта на Украине. Об этом сообщил посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи.
Он выразил надежду на то, что православные церкви смогут стать «инструментом миротворчества».
По его словам, мировые державы делают слишком мало для решения сложившейся ситуации. Им следует прислушаться к призыву папы Франциска, который настаивает на созидательном мире.
Ранее сообщалось, что посланник Ватикана Маттео Дзуппи за это лето посетил Киев, Москву и Вашингтон, где провёл переговоры с представителями церквей в рамках миссии по урегулированию конфликта на Украине. Теперь ему предстоит посетить Пекин.
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По его словам, мировые державы делают слишком мало для решения сложившейся ситуации. Им следует прислушаться к призыву папы Франциска, который настаивает на созидательном мире.
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Анастасия Чинкова