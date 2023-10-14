Кардиолог рассказал о влиянии вредных привычек на сердце и сосуды

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Главный врач и кардиолог-терапевт Сергей Васильев подчеркнул важность заботы о сердце и сосудах и рассказал о том, как вредные привычки могут повлиять на работу сердца и сосудов. В интервью «Мосленте» он подчеркнул, что курение, недостаток сна, стресс и другие аспекты могут иметь серьезное негативное воздействие на общее здоровье.
В частности, курение остается одной из самых разрушительных привычек для сердечно-сосудистой системы, так как никотин ухудшает эластичность артерий, способствует отложению холестерина и повышению артериального давления, что может привести к серьезным заболеваниям, таким как ишемия, инфаркт и инсульт.
Употребление алкоголя также вредно для здоровья сердца, так как оно ухудшает работу сердечной мышцы и может вызвать нарушение ритма и внутрисердечной проводимости.
Важно понимать, что даже такие неочевидные факторы, как недостаточный сон, стресс и недостаток физической активности, могут оказать отрицательное воздействие на кровеносную систему и функционирование сердца.
Чтобы поддерживать здоровье сердца и сосудов, необходимы регулярные физические упражнения, здоровое питание, отказ от вредных привычек, нормализация сна и управление стрессом. Врач также подчеркнул важность позитивного настроя, поскольку он является важным аспектом общего здоровья.
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Употребление алкоголя также вредно для здоровья сердца, так как оно ухудшает работу сердечной мышцы и может вызвать нарушение ритма и внутрисердечной проводимости.
Чтобы поддерживать здоровье сердца и сосудов, необходимы регулярные физические упражнения, здоровое питание, отказ от вредных привычек, нормализация сна и управление стрессом. Врач также подчеркнул важность позитивного настроя, поскольку он является важным аспектом общего здоровья.
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Артем Кузьмин