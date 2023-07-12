Карьерный консультант Савченко: Лучшее время для поиска новой работы – начало весны и осени

Руководители Семейных центров Московской области посетили Всероссийский Съезд руководителей организаций, в которых проживают дети-сироты и обменялись опытом с коллегами.

Всероссийский Съезд руководителей Семейных центров проходил в Уфе. В нем приняли участие представители четырех Семейных центров, находящихся в Подмосковье, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

На Съезде собрались представители социальных организаций из 81 региона страны.

В рамках встречи, руководители и представители Семейных центров обсудили актуальные вопросы наставничества, поделились опытом и эффективными практиками решения вопросов, а также поговорили о подготовке и дальнейшем сопровождении выпускников организаций для детей-сирот.

В этом году директора подмосковных Семейных центров «Непоседы» и «Семья и дом» — Наталья Курышова и Ольга Бунак стали модераторами секций и поделились опытом работы Семейных Центров как учреждений нового типа, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства.