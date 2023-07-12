Карьерный консультант Савченко: Лучшее время для поиска новой работы – начало весны и осени

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«Периодами «затишья» на рынке являются декабрь и январь. Декабрь – период в конце года, когда HR-директора закрывают планы и бюджеты, а также погружены в подготовку и проведение корпоративов. В январе все медленно возвращаются в рабочие процессы», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Савченко.
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