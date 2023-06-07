В Мытищах появится новый детский сад





Карта Подмосковья пополнится новым детским садом на территории жилого комплекса «Новое Медведково» в Мытищах, сообщаетпресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.Дошкольное учреждение рассчитано на 260 воспитанников и расположен на территории жилого комплекса «Новое Медведково».Третий по счету детский сад в жилом комплексе «Новое Медведково» будет строить ГК «Инград» в рамках комплексного развития территории жилого комплекса за счет внебюджетных источников финансирования.





На сегодняшний день на строительной площадке идёт разработка котлована. Общая площадь трехэтажного детского сада составит почти 4 тысячи кв. метров.





На огороженной территории детского сада обустроят все для комфортного пребывания малышей. В пресс-службе отметили, что возведение планируется закончить в 2024 году. После реализации проекта, детсад передадут Администрации городского округа Мытищи.



