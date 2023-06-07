В Мытищах появится новый детский сад

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Дошкольное учреждение рассчитано на 260 воспитанников и расположен на территории жилого комплекса «Новое Медведково».
На сегодняшний день на строительной площадке идёт разработка котлована. Общая площадь трехэтажного детского сада составит почти 4 тысячи кв. метров.
На огороженной территории детского сада обустроят все для комфортного пребывания малышей. В пресс-службе отметили, что возведение планируется закончить в 2024 году. После реализации проекта, детсад передадут Администрации городского округа Мытищи.
«Новое Медведково» — жилой квартал комфорт-класса, расположенный в северо-западной части Мытищ, В 2017 году ГК «Инград» построила в ЖК «Новое Медведково» лингвистическую гимназию на 768 мест. В декабре 2016 и в октябре 2021 года два детских сада на 200 мест каждый.
Ранее сообщалось, что в Мытищах появится средняя общеобразовательная школа с внутренним двором на 1100 учеников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.