Карта «Стрелка» доступна в 1800 магазинах «Пятёрочка»

Теперь карту «Стрелка» можно приобрести в сети магазинов «Пятёрочка»

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с АО «Мострансавто» увеличили количество точек продаж транспортной карты «Стрелка», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Теперь её можно приобрести в сети магазинов «Пятёрочка» в различных городах Московской области.





«Мы постоянно анализируем действующую сеть точек продаж, привлекаем к проекту представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Так, в прошлом году карты «Стрелка» стали продавать на маркетплейсах. Теперь жители могут приобрести транспортные карты в торговой сети «Пятерочка» – это 1800 магазинов в шаговой доступности от дома или работы. На сегодняшний день в Подмосковье и столице уже порядка 11 тыс. точек реализации «Стрелки», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Взаимодействие с торговыми объектами удалось наладить при поддержке Министерства сельского и продовольствия Московской области и Москвы.

«Каждый день мы работаем над тем, чтобы торговые объекты были максимально клиентоориентированными. В том числе налаживаем контакты для реализации таких проектов. Возможность во время покупок приобрести транспортную карту- еще один шаг к тому, чтобы расширить спектр услуг для жителей региона в магазинах», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Пассажиры также могут приобрести карту «Стрелка» в отделениях Почты России, на автовокзалах и автостанциях компании, маркетплейсе Oзон.

Картой «Стрелка» жители и гости Московской области могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах.