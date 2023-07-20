Картам UnionPay от «Тинькофф» грозит отключение за границей из-за новых санкций

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Банковские карты «Тинькофф» 20 июля перестанут работать за границей, банк советует снять наличные, об этом сообщили в службе поддержки кредитной организации.
В службе поддержки посоветовали снять денежные средства с карты, так как она перестанет работать с сегодняшнего дня из-за введенных накануне санкций.
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