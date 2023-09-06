Картаполов назвал «приказ Минобороны» о дополнительной мобилизации в РФ фейком

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Глава комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов назвал якобы приказ Минобороны о проведении дополнительной мобилизации в России, распространившийся в социальных сетях, фейком. Об этом пишет ТАСС.
«Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», — цитирует агентство слова Картаполова.
По его словам, сейчас нет необходимости в мобилизации. Глава комитета по обороне добавил, что все задачи позволяет выполнить активный набор военнослужащих по контракту.
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