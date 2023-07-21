Картаполов: Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года

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«Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года, поднимут только верхний», - заявил Картаполов.Таким образом, призывной возраст для срочной службы составит от 18 до 30 лет. При этом депутат добавил, что во время осеннего призыва будут действовать прошлые нормы, новые же начнут действовать во время весеннего призыва 2024 года.
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