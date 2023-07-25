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Картаполов объяснил цель поправок в закон о воинской службе

Картаполов: Закон о воинской службе написан под большую войну, под общую мобилизацию
25 июля 2023, 16:07

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил на пленарном заседании цели рассмотрения поправок в закон о воинской службе.
Он отметил, что цель внесения в законодательство о призыве поправок, состоит в наведении порядка в системе воинского учета. Картаполов указал на то, что нельзя допустить более привилегированного положения уклонистов относительно других граждан.

«Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. Этой большой войной уже попахивает», - заявил Картаполов.

Он добавил, что страна нуждается в соответствующем законе и не нужно рассуждать о том, какую категорию стоит убрать из числа подлежащих призыву, так как может оказаться, что некого будет защищать.

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#Россия
#Госдума
#поправки
#призывной возраст
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Воробьёв: расчистку Малаховского озера в Люберцах завершат осенью 2024 года
25 июля 2023, 16:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Расчистку Малаховского озера в Люберцах планируется завершить к ноябрю следующего года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил, как идут работы.
Малаховское озеро – одно из любимых мест отдыха жителей и гостей города. Однако за долгие годы в озере скопились ил и мусор. Масштабные работы стартовали в этом году, а завершить их рассчитывают 31 октября будущего года.
«Работы планируем закончить осенью следующего года. Конечно, для жителей будет несколько непривычно – приходишь на озеро, а воды нет. Но очень важно убрать большой объём ила. А когда водоём наполнится – специалисты говорят, что это произойдёт уже в первый паводок, – живность вернётся из русла выше по течению. Будем делать всё максимально аккуратно и бережно, чтобы сохранить уникальную экосистему этого легендарного места», – пообещал Воробьёв во время общения с жителями.
Площадь озера превышает 14 га. Первый этап расчистки завершится до конца октября этого года. В порядок приведут 570 м русла Македонки. Вторая стадия предусматривает расчистку самого озера, спуска к нему и рекультивацию нарушенных участков. 
«Подрядчик уже проводил на территории области очистку проточных водоёмов, и опыт у него есть. Объект непростой, здесь порядка 146 тыс кубометров донных отложений. Уже около 3 тыс «кубов» донника мы вывезли. Нашли на дне автомобиль, покрышки, понтон и деревья. Также обнаружили черепах – их, скорее всего, сюда приносили жители», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Вновь наполнить озеро водой планируется к лету 2025 года.
«Я живу здесь почти 50 лет и столько же рыбачу. Конечно, чистить озеро надо – в последний раз это делали очень много лет назад. Хорошо, что по берегам уже собрали крупный мусор», – сказал местный житель Михаил Мелкумов.
«Малаховское озеро» – это ещё и одноимённый парк. В 2019-2020 годах там проложили велодорожки, обустроили сеть тропинок, освещение, лавочки, поставили детские и спортивные площадки. На западной и южной сторонах озера появились смотровые площадки. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Люберцы
#благоустройство
#расчистка
#Малаховское озеро
#парк
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Экс-советник президента раскритиковал запрет на регистрацию через иностранную почту
Экс-советник президента Клименко: сайты потеряют аудиторию из-за запрета на регистрацию с иностранных электронных почт
25 июля 2023, 15:59

Фото: istock/Rawpixel

Депутаты Госдумы поддержали запрет на регистрацию на сайтах России с помощью иностранной электронной почты. Так, с 1 декабря для регистрации на сайтах пользователи должны будут использовать российские почтовые сервисы, мобильный телефон или авторизацию через портал «Госуслуги».
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил, что эта инициатива снизит количество спамов на российских сайтах, но приведёт к потере аудитории. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Наши сайты чаще всего посещают граждане России, и русскоязычные люди из Казахстана из других стран. И примерно 40 процентов аудитории у ВКонтакте, других социальных сетей, мессенджеров, СМИ, где есть комментарии, — это русскоязычная аудитория из стран бывшего Советского Союза. Естественно, они регистрируются со своих местных почт. Поэтому риск потери аудитории мне представляется существенным», — подчеркнул эксперт.
Герман Клименко подчеркнул, что обсуждать подобные инициативу нужно с индустрий, однако, этого не сделали.

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#сайт
#Герман Клименко
#регистрация
#айдитория
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Госдума приняла поправки об увеличении штрафов за неявку в военкомат
Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета
25 июля 2023, 15:51

Фото: iStock/anvmedia

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, сообщает «ТАСС».
За неявку в военкомат по повестке гражданам теперь грозит штраф до 30 тысяч рублей.  

Уклонение от медицинского обследования, намеренная порча или потеря документов воинского учета будет наказываться штрафом до пяти тысяч рублей.    

Ранее Комитет Государственной думы по госстроительству во втором чтении одобрил поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат. Эти поправки относятся не только к военнообязанным, но и к должностным лицам.

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#Госдума
#Штрафы
#Неявка в военкомат
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Госдума поддержала запрет на регистрацию в интернете с иностранной почтой
В Госдуме поддержали запрет на регистрацию на сайтах РФ с помощью иностранной почты
25 июля 2023, 15:26

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Государственная дума РФ поддержала инициативу о запрете на регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее депутат ГД Антон Горелкин предложил запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Такие поправки предлагают внести к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». 

Александр Бастрыкин рассказал, что при расследовании уголовных дел, следователи нередко выявляют все новые виды мошенничества. Следственный комитет умело внедряет в свою работу все новые цифровые достижения, что помогает гораздо быстрее расследовать и предотвращать преступления.

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#Госдума
#Иностранная почта
#Российские сайты
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Органам власти Подмосковья разрешили эвакуировать неправильно припаркованные автомобили
25 июля 2023, 15:24

Фото: Istockphoto / aapsky

Госдума приняла в третьем чтении законодательную инициативу Мособлдумы о наделении органов власти Подмосковья полномочием эвакуировать неправильно припаркованные машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«От жителей региона поступает большое количество жалоб на неправильную парковку. Автомобилей в Подмосковье много, а выписывать штрафы могут только инспекторы ГИБДД. Однако их число ограничено. Считаем, что решение о передаче полномочий позволит снизить нагрузку на инспекторов ГИБДД и оперативнее реагировать на нарушения», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов
Он напомнил, что сейчас такая практика успешно реализуется в Москве и Санкт-Петербурге. При этом Подмосковье занимает среди регионов страны второе место по численности населения и величине автопарка.
 
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#Мособлдума
#Игорь Брынцалов
#закон
#Госдума
#автомобили
#эвакуация
#ГИБДД
#Московская область
#Подмосковье
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Генпрокуратура признала телеканал «Дождь»* нежелательной организацией
Латвийские и нидерландские филиалы телеканала «Дождь»* признаны нежелательными в РФ
25 июля 2023, 15:06

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала «Дождь»*.
Соответствующая информация размещена в пресс-релизе Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве пояснили, что к телеканалу ранее были приняты меры по ограничению, в связи с неоднократным нарушением законодательства о деятельности СМИ на территории РФ. 

Латвийский и нидерландский филиалы телеканала «Дождь»* принадлежат журналистке, признанной иноагентом. 

Ранее сообщалось о включении Всемирного фонда дикой природы (WWF) в перечень нежелательных организаций в России. 

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*признан иностранным агентом
#Генпрокуратура
#телеканал
#нежелательная деятельность
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Призывникам запретили покидать Россию после получении повестки
ГД утвердила поправку о запрете выезда призывников из РФ после направления повестки
25 июля 2023, 14:59

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Государственная Дума приняла поправки, запрещающие призывникам выезжать из России с того дня, как повестка будет размещена в реестре и отправится на место работы или учёбы.
В документе уточняется, что запрет на выезд из страны является временной мерой, которая обеспечит явку призывника в военкомат.
 
«Запрет применяется со дня направления гражданину повестки военного комиссариата, в том числе направления повестки военного комиссариата по месту работы (учебы) гражданина», - говорится в тексте документа.
 
Кроме того, запрет также будет действовать и с момента личного вручения повестки призывнику.

Также Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста для прохождения срочной службы, с 1 января 2024 года он составит от 18 до 30 лет. В рамках данной инициативы, принята поправка о праве срочников при мобилизации заключать контракты о военной службе с ВС РФ на год.

#Госдума
#поправки
#призывник
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Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста
Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста для прохождения срочной службы с 1 января 2024
25 июля 2023, 14:48

Фото: iStock/scaliger

Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста для прохождения срочной службы, с 1 января 2024 года он составит от 18 до 30 лет.
Также, в рамках данной инициативы, принята поправка о праве срочников при мобилизации заключать контракты о военной службе с ВС РФ на год.

Отмечается, что предыдущую концепцию законопроекта, в котором было предложено расширить призывной возраст с 21 года до 30 лет, Госдума отклонила. 

Нововведение прокомментировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что те граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под призыв в 2024 году не подпадут. Такие лица будут зачислены в запас военнообязанных, пояснил он. 

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#Госдума
#призывной возраст
#поправки
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Как изменятся правила призыва с 1 января 2024 года
Правила призыва на военную службу в России изменятся с 1 января 2024 года
25 июля 2023, 14:44

Фото: IStock/scaliger

В России могут расширить призывной возраст россиян до 30 лет. 25 июля комитет Госдумы по обороне одобрил поправки к законопроекту об изменении призывного возраста. Таким образом, с 1 января 2024 года на срочную службу смогут призывать россиян в возрасте от 18 до 30 лет.

Кто пойдёт служить с 1 января 2024 года? 

В Госдуме изначально хотели постепенно повысить призывной возраст. Так, в 2024 году призываться должны были граждане в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а с 2026 года — от 21 года до 30 лет.

Однако спустя время депутаты отказались от такой идеи и решили оставить нижний предел прежним — 18 лет. При этом, возраст призывников увеличили до 30 лет.

Таким образом, граждане России, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса, они не попадут под призыв в 2024-м. 

Кто имеет право на отсрочку от армии? 

Правила по отсрочке в 2024 году не изменятся. Как и прежде, её смогут получить следующие категории граждан:

Отсрочка для студентов

Если молодой человек учится в колледже или институте, то военкомат не имеет права призвать его на службу в армию. При этом, действует только на первое образование после школы. Например, когда человек окончил колледж или техникум и хочет поступать в вуз, отсрочка уже не положена.

Но если юноша получил степень бакалавриата и решил пойти в магистратуру, в армию его также не призовут.

Важное правило: учиться нужно очно. Заочникам и очно-заочникам отсрочка не положена. 

Ухаживающие за близким: как получить отсрочку от армии

Если человек ухаживает за близким родственником, его также не могут призвать в армию. Но это работает только в том случае, если призывник является такому человеку отцом, совершеннолетним родным братом, дедушкой или усыновителем. Так, оформить уход за троюродным дядей и получить отсрочку не удастся.

Этот пункт работает также при условии, что присматривать за родственником больше некому.

Призывники с проблемами по здоровью 

Призывники с невылеченными заболеваниями в армию также не призываются. Но сюда подойдёт не каждая болезнь. Посмотреть полный список заболеваний можно вот здесь. 

Помните, что прийти и сказать про заболевание недостаточно. Решение об отсрочке принимает военно-врачебная комиссия. Лучше заранее подготовиться и собрать все необходимые документы о своём здоровье.

Отцы малолетних детей: правила призыва

Если у человека на момент призыва есть двое несовершеннолетних детей, его не могут призвать в ряды Вооружённых сил России. Но только до тех пор, пока возраст детей не достигнет 18-ти лет. А вот если дети были усыновлены, то отсрочка такому отцу не полагается.

Отсрочку могут предоставить, даже если второй ребёнок ещё не родился. Условия такие: зарегистрированный брак, один ребёнок и подтверждённая беременность супруги от 22 недель.

Также отсрочку могут предоставить отцу, если у его ребёнка есть инвалидность. При этом, группа может быть любой, а отсрочка предоставляется до того момента, пока сыну или дочке не исполнится три года.

Сотрудники силовых структур 

Если вы работаете в МВД, ФСБ и других силовых структурах, вам полагается отсрочка от армии. Но если вы уволитесь до достижения 27 лет, придётся идти в военкомат.

Также отсрочка от армии полагается депутатам и кандидатам на должности в органы государственной власти и местного самоуправления.

Работники важных для государства предприятий

К этой категории относятся IT-специалисты аккредитованных компаний, сотрудники операторов связи, работники оборонно-промышленного комплекса, зарегистрированного СМИ.

Штрафы за неявку в военкомат

Напомним также, что в Госдуме приняли поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат, а также за несообщение об изменении семейного положения, образования, места работы или учёбы или должности.

Госдума приняла поправки о штрафах до 500 тысяч рублей за «неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации» и до 400 тысяч рублей «за непредставление в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на учёт».

Штрафом до 30 тысяч рублей также будут наказываться граждане, которые не явились в военкомат по повестке. Штраф до 20 тысяч рублей грозит россиянам, которые не сообщили военкоматам об изменениях в своей жизни: семейном положении, месте жительства, образовании и так далее.

Несообщение о том, что гражданин выехал за пределы РФ на срок более шести месяцев, или вернулся в РФ будет караться штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

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