Картаполов объяснил цель поправок в закон о воинской службе

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил на пленарном заседании цели рассмотрения поправок в закон о воинской службе.
Он отметил, что цель внесения в законодательство о призыве поправок, состоит в наведении порядка в системе воинского учета. Картаполов указал на то, что нельзя допустить более привилегированного положения уклонистов относительно других граждан.
Он добавил, что страна нуждается в соответствующем законе и не нужно рассуждать о том, какую категорию стоит убрать из числа подлежащих призыву, так как может оказаться, что некого будет защищать.
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«Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. Этой большой войной уже попахивает», - заявил Картаполов.
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