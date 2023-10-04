Картаполов раскрыл новый способ добычи информации о россиянах для военкоматов

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Частные клиники, ФНС, Минздрав, территориальные органы МВД и Рособрнадзор будут передавать сведения о гражданах РФ в военкоматы, об этом рассказал председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в интервью для «Парламентской газеты».
Частные клиники обяжут передавать сведения о россиянах в военкоматы, заявил Картаполов.
По словам Картаполова, это поможет решить две проблемы. Во-первых, с военкоматов будет снята лишняя нагрузка, а во-вторых, гражданам, которые не подлежат призыву, не будут приходить неактуальные повестки.
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«Кроме них сбором информации будут заниматься налоговая служба, Рособрнадзор, территориальные отделы МВД, которые занимаются регистрацией людей по месту жительства, а также компании-работодатели», - прокомментировал ситуацию депутат.
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Евгения Парфентьева