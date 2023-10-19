Каширские боксеры стали победителями и призерами межрегионального турнира

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Боксеры из Каширы стали победителями и призерами межрегионального турнира по боксу, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
17-й Межрегиональный турнир по боксу класса «Б», посвящённый памяти Романа Яковлевича Жабарова прошёл в Туле с 10 по 14 октября. В нём приняли участие боксёры старше 13 лет из Москвы, Московской области и других российских регионов.
Каширу на соревнованиях представили воспитанники тренеров Виталия Еремина и Дмитрия Данилова боксерского клуба «Русич» МАУ «Спортклуб Кашира» (Ожерелье).
Двое каширских боксеров стали победителями в своих весовых категориях, а еще один забрал серебряную медаль.
Администрация выразила поздравления победителям, а также их тренерам.
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Каширу на соревнованиях представили воспитанники тренеров Виталия Еремина и Дмитрия Данилова боксерского клуба «Русич» МАУ «Спортклуб Кашира» (Ожерелье).
Администрация выразила поздравления победителям, а также их тренерам.
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Евгения Парфентьева