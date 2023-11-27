Каширские долголеты открывают для себя Подмосковье

Фото: администрация городского округа Кашира
На экскурсию в подмосковный Зарайск поехала группа участников проекта «Активное долголетие» из Каширы.
Экскурсанты прошли по улочкам древнего города и познакомились с архитектурой Зарайска.
Люди старшего поколения узнали об основании Зарайска. Им рассказали, что именно здесь собирал свои дружины Евпатий Коловрат и начал освободительное движение Дмитрий Пожарский. Также именно в Зарайске остановили наступление немцев в годы Великой Отечественной войны.
Экскурсионная группа побывала в Иоанно-Предтеченском храме. Он находится на территории кремля.
Присоединиться к участникам проекта «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на занятия можно по телефону: 8(49669) 28-147.
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Люди старшего поколения узнали об основании Зарайска. Им рассказали, что именно здесь собирал свои дружины Евпатий Коловрат и начал освободительное движение Дмитрий Пожарский. Также именно в Зарайске остановили наступление немцев в годы Великой Отечественной войны.
Присоединиться к участникам проекта «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на занятия можно по телефону: 8(49669) 28-147.
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Мария Фирсова