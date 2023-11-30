Каширские дошколята окунулись в школьный мир

Фото: администрация городского округа Кашира
В рамках проекта «Предшкола» дети из подготовительных к школе групп дошкольного отделения №1 оказались в школе МБОУ «СОШ №9».
Дошколята побывали на мини-уроке в классе химии и биологии. Они посидели за партами и позанимались как настоящие школьники.
Ребята узнали, что изучают биологи и химики, а потом посмотрели гербарии растений, крылышко пчёлы. Узнали, как работает микроскопом.
После изучили предметы, которые были нужны для опытов. Под руководством учителя экспериментировали с картофелем и йодом. Дошколята выяснили, что в картофеле содержится крахмал.
Дети остались довольны увлекательным путешествием в школьный мир. С новыми впечатлениями дошколята вернулись в детский сад. Эти встречи вызывают у будущих первоклассников интерес и желание отправиться поскорее в школу.
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Ребята узнали, что изучают биологи и химики, а потом посмотрели гербарии растений, крылышко пчёлы. Узнали, как работает микроскопом.
Дети остались довольны увлекательным путешествием в школьный мир. С новыми впечатлениями дошколята вернулись в детский сад. Эти встречи вызывают у будущих первоклассников интерес и желание отправиться поскорее в школу.
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Мария Фирсова