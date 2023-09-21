Каширские энергетики приступили к ремонту воздушной линии в Ожерелье

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Также, специалисты планирует заменить неизолированный провод на самонесущий изолированный (СИП).
Данные мероприятия являются вторым этапом капремонта сетей фидера «Ожерельевская». Энергетики произвели частичный ремонт линии в прошлом году, завершающий этап в объеме около 400 м планируется выполнить в следующем году.
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