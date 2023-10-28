Каширские первоклассники побывали в походе по местам боевой славы

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Первоклассников из Каширы сводили в поход по местам боевой славы, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
В увлекательное историческое путешествие отправились ученики школы МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова».
Поход по местам боевой славы приурочен к годовщине битвы под Москвой, которая состоялась в декабре 1941 года.
Школьника также удалось подкрепиться настоящей солдатской едой - кашей и горячим чаем.
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Поход по местам боевой славы приурочен к годовщине битвы под Москвой, которая состоялась в декабре 1941 года.
«На развилке Волгоградского и Воронежского шоссе, всего в 1 километре от Каширы, ученики рассмотрели монумент танка Т-34 из Кантемировской дивизии. Ребята увидели величественный обелиск-памятник с Вечным огнем на склоне долины небольшой речки Мутенки у окраины Зендиково», - рассказали представители администрации.
Школьника также удалось подкрепиться настоящей солдатской едой - кашей и горячим чаем.
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Евгения Парфентьева