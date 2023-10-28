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Каширские первоклассники побывали в походе по местам боевой славы

28 октября 2023, 20:27
Фото: iStock/Drazen Zigic

Фото: iStock/Drazen Zigic

Первоклассников из Каширы сводили в поход по местам боевой славы, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
В увлекательное историческое путешествие отправились ученики школы МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова».

Поход по местам боевой славы приурочен к годовщине битвы под Москвой, которая состоялась в декабре 1941 года.


«На развилке Волгоградского и Воронежского шоссе, всего в 1 километре от Каширы, ученики рассмотрели монумент танка Т-34 из Кантемировской дивизии. Ребята увидели величественный обелиск-памятник с Вечным огнем на склоне долины небольшой речки Мутенки у окраины Зендиково», - рассказали представители администрации.

Школьника также удалось подкрепиться настоящей солдатской едой - кашей и горячим чаем.

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#кашира
#подмосковье
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В Риме участники шествия в поддержку Палестины сняли флаг Израиля со здания ООН
28 октября 2023, 20:32

Фото: iStock/Racide

В Риме проходит шествие в поддержку Палестины, в котором принимает участие несколько тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства отмечает, что во главе колонны демонстрантов растянут баннер, надпись на котором гласит: «Стоп геноциду, конец оккупации». Участники шествия выкрикивают лозунги в поддержку Палестины и оскорбления в адрес Израиля.

Уточняется, что большая часть участников состоит из представителей арабской диаспоры, но к ним присоединились и студенческие группы с активистами. 

Когда шествие дошло до штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, протестующие сняли со здания флаг Израиля. 

В пресс-службе полиции Рима сообщают, что в шествии принимает участие 15 тысяч человек. При этом столкновений с правоохранительными органами отмечено не было.

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#шествие
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Глава Каширы Шувалов посетил мебельную фабрику «МФС-77»
28 октября 2023, 20:15

Фото: iStock/scyther5

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов посетил мебельную фабрику ООО «МФС-77», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
ООО «МФС-77» занимается изготовлением мебели на заказ. Предприятие начало свою работу в 2019 году и продолжает развиваться по сей день. В настоящее время «МФС-77» выполняет порядка ста заказов каждый месяц.

С рабочим визитом предприятие посетил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Вместе с ним осмотреть фабрику прибыл и депутат окружного Совета депутатов Игорь Булатов, а также представители администрации.

Отмечается, что сейчас в Кашира активно развивается предпринимательство. Около двух тысяч субъектов малого и среднего бизнеса процветают на территории городского округа Кашира в настоящее время.

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#кашира
#предприятие
#депутат
#подмосковье
#мебель
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Умерла внучка Горького актриса Дарья Пешкова
28 октября 2023, 18:09

Фото: iStock/Jack Holliday

Внучка писателя Максима Горького, актриса Дарья Пешкова скончалась на 97 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Вахтангова.
Дарья Пешкова более 70 лет служила в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, где сыграла порядка полусотни ролей. 

Актриса, внучка великого русского писателя Максима Горького (настоящее имя – Алексей Пешков), родилась 12 октября 1927 года в итальянском Неаполе. В 1949 году она окончила Щукинское театральное училище, после чего поступила на службу в Вахтанговский театр. 

Одной из последних работ Пешковой стала роль в спектакле, поставленном по пьесе её деда, Максима Горького, 
«Зыковы».

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#актриса
#писатель
#театр
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Российских медработников освободят от выполнения немедицинских обязанностей
Мурашко: медработников освободят от немедицинских обязанностей
28 октября 2023, 16:27

Фото: iStock/demaerre

В России планируют освободить врачей от немедицинских функций, чтобы увеличить время приёма пациентов. Об этом в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея рассказал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что перед министерством стоит сложная задача – увеличение производительности труда. Реализация этого проекта состоит из нескольких разделов, один из которых предполагает освобождение медицинских работников от обязанностей, которые напрямую не связаны с их деятельностью. По словам Мурашко, такие функции должны выполнять колл-центры и специалисты иных отраслей.

Кроме того, министр здравоохранения заявил, что увеличению времени приёма пациентов поспособствует внедрение информационных систем и системы «Проектный офис». Она представляет из себя чёткий план организации пространства медицинского учреждения, начиная от расположения регистратуры и заканчивая информационными таблицами на стенах и полу здания. 

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#больницы
#пациенты
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В каширский парк скорой помощи поступил новый автомобиль «ГАЗ»
28 октября 2023, 15:35

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В каширский автопарк скорой помощи поступила новая машина Газель Next, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
«Мы получили новую машину марки Газель Next. Она оснащена дизельным двигателем, соответствует всем современным требованиям. Поскольку машина тяжелая, она себя показывает хорошо как в черте города, так и на сельских дорогах. У нее хорошая проходимость», - прокомментировал ситуацию механик Каширской ПСМП Вадим Жариков.

Отмечается, что внутри автомобиля находится все необходимое для медицинского персонала и пациентов. 

Напомним, новая подстанция скорой медицинской помощи открылась в Кашире совсем недавно. В настоящий момент в каширском автопарке скорой помощи есть десять машин скорой помощи, семь из которых совершенно новые. Эти автомобили находятся в распоряжении семи бригад.

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В каширском детсаду провели Всероссийский урок защиты природы

Глава Каширы Шувалов поздравил сельских старост с профессиональным праздником

В Каширском колледже «Московия» состоялось посвящение в студенты
#машина
#подмосковье
#кашира
#скорая помощь
#медики
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В каширском детсаду провели Всероссийский урок защиты природы
28 октября 2023, 15:19

Фото: iStock/nilimage

В детском саду Каширы провели Всероссийский урок защиты природы, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Всероссийский урок для дошкольников получил название «Эколята - молодые защитники природы».

Целью урока стало просвещение будущих защитников природы, ознакомление совсем юных россиян с основами такого важного понятия как «экологическое поведение». 

Воспитанникам детского сада показали увлекательные видеоролики, а также провели интерактивное путешествие по экотропинке. Детям также рассказали немного больше о домашних животных и о роли собак в жизни человека.

Проводить подобные уроки крайне важно, чтобы подрастающее поколение осознавало ответственность и чувствовало искреннюю любовь к окружающему нас миру.

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Глава Каширы Шувалов поздравил сельских старост с профессиональным праздником

В Каширском колледже «Московия» состоялось посвящение в студенты

В Кашире завершается ремонт плоской крыши дома № 9 в Колодезном переулке
#уроки
#подмосковье
#кашира
#детский сад
#природа
#животные
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Глава Каширы Шувалов поздравил сельских старост с профессиональным праздником
28 октября 2023, 14:54

Фото: iStock/eggeeggjiew

В Кашире впервые в истории поздравили старост с профессиональным праздником, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
В 2023 году сельские старосты впервые отметили свой профессиональный праздник.

С этим событием их поздравил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Церемония состоялось в Доме культуры в Ожерелье.

«Старосты — это неравнодушные жители, выражающие интересы своих односельчан. Именно вы, старосты, озвучиваете те проблемы, которые необходимо решить в первую очередь, – провести газ, наладить ситуацию с водой, отремонтировать дорогу. Своей работой вы помогаете улучшить условия жизни в деревнях и поселках», - с такой речью перед старостами выступил Шувалов. 

Он также отметил, что именно благодаря этим активным гражданам удается выстроить диалог между местными жителями и органами власти.

Шувалов виновникам торжества благодарственные письма и подарки, а после старосты смогли посмотреть праздничный концерт. 

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#праздник
#кашира
#жители
#церемония
#подмосковье
#михаил шувалов
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В Каширском колледже «Московия» состоялось посвящение в студенты
28 октября 2023, 14:43

Фото: iStock/Ridofranz

В Каширском колледже «Московия» состоялось посвящение в студенты, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Торжественное посвящение состоялось в Каширском корпусе «Ожерелье» колледжа «Московия».

Это ежегодное мероприятие проводится в честь старта самого яркого и насыщенного периода в жизни любого человека. Вчерашние школьники вступают во взрослую жизнь, где получают возможность приобретать бесценные знания, развиваться и приобретать друзей. 

Первокурсники принесли торжественные клятвы студентов и получили свои зачетные книжки.

Представители преподавательского состава поздравили будущих профессионалов и дали им неоценимые напутствия.

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#студенты
#кашира
#подмосковье
#мероприятия
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В Кашире завершается ремонт плоской крыши дома № 9 в Колодезном переулке
28 октября 2023, 14:28

Фото: iStock/coffeekai

В Кашире завершают ремонт плоской крыши дома № 9, расположенного в Колодезном переулке, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Ремонтные работы были организованы после обращения местных жителей. 

Работы выполняются подведомственной организацией Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области региональным Фондом капитального ремонта.

Отмечается, что эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» еженедельно совершают выезды на объект для качественного контроля хода ремонтных работ. 

По информации на 25 октября уже были выполнены 25 процентов работ.

Напоминаем - если вы хотите, чтобы в вашем доме провели капитальный ремонт - необходимо обратиться в каширскую администрацию и управляющую компанию.

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#кашира
#подмосковье
#ремонт
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