Каширские школьники пишут письма в рамках акции «Пишу тебе, Герой!»

Фото: администрация городского округа Кашира
С 1 ноября по 1 декабря 2023 года проходит Всероссийская военно-патриотическая акция «Пишу тебе, Герой!»
Главной целью акции является поддержка российских солдат, которые выполняют свой военный и гражданский долг, принимая участие в СВО. Они ждут весточки от близких, а письма, написанные с любовью, поднимают дух солдата, считают в администрации городского округа Кашира.
В рамках этой акции каширские школьники написали письма героям с тёплыми словами поддержки, сообщили в администрации.
Ранее сообщалось, что в детской поликлинике Каширской больницы тепло и трогательно поздравили врачей в День педиатра.
Маленькие пациенты поблагодарили врачей. Они оставили в праздничном почтовом ящике свои поздравительные открытки, рисунки и пожелания.
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В рамках этой акции каширские школьники написали письма героям с тёплыми словами поддержки, сообщили в администрации.
Маленькие пациенты поблагодарили врачей. Они оставили в праздничном почтовом ящике свои поздравительные открытки, рисунки и пожелания.
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Мария Фирсова