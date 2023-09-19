Каширские школьники познакомились с представителями разных профессий

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Руководитель военно-патриотического клуба «Наследники победы» О.Никитин и тренер ВПК Ю.Дорофеев приняла участие в открытом уроке для школьников 5 класса школы №4 в Кашире. В ходе открытого урока гости рассказали ученикам о деятельности клуба и патриотическом воспитании в современной России.
Школьников пригласили Принять участие в военно-патриотическом клубе «Наследники победы».
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