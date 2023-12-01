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Каширские вокалистки стали лауреатами Всероссийского конкурса творчества и искусств

01 декабря 2023, 00:20
Фото: администрация городского округа Кашира

Фото: администрация городского округа Кашира

25 ноября в Озёрах состоялся IV Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Муза вдохновения».

В конкурсе участвовал коллектив «Элегия» ДК «Ожерелье». Воспитанники Анны Дорофеевой заняли почетные места в номинации «Эстрадный вокал»:

группа 8-9 лет: Лауреатом 1 степени стала Аня Кибикина, Лауреат 3 степени − Эвелина Федина:
группа 10-11 лет: Лауреат 1 степени − Татьяна Ветрова, Лауреатом 2 степени стала Доминика Шевандина, Лауреат 3 степени − Лидия Серикова;
группа 12-13 лет: Лауреат 1 степени − Диана Тереня.

Администрация Каширы поздравляем руководителя и участников с наградами и желает больших успехов в будущем.

Ранее сообщалось, что 25 ноября в Тарасковском сельском спорткомплексе «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева» прошёл открытый любительский парный турнир по настольному теннису «Тарасковский накат». В турнире участвовали 29 игроков из Каширы, Зарайска, Серебряных Прудов, а также Ступино и Озёр.

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#кашира
#новости
#дети
#школьники
#конкурс
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На Украине водители пожаловались на польских «пиратов»
País: Украинские водители назвали польских протестующих «пиратами»
01 декабря 2023, 01:02

Фото: iStock/Stadtratte

На Украине водителей разозлила акция польских фермеров и перевозчиков, которые устроили протест на границе. Украинцы называют их пиратами, пишет газета País.
«Эти люди — террористы, они как пираты в Ливии, и самое страшное, что их мало, но они пользуются поддержкой Варшавы», — цитирует издание слова собеседника из числа украинских водителей.

Мужчина рассказал, что ему семь дней пришлось провести на границе, не имея возможности посетить душ или туалет.

Польские перевозчики ранее уже блокировали пункты пропусков автомобилей на украинской границе. Они требуют вернуть отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков на Украине, приостановить действие лицензий для компаний, созданных после февраля 2022 года в постсоветской республике и разделить очереди загруженных и пустых машин.

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#люди
#польша
#украина
#граница
#водители
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В России впервые начал действовать запрет на летние шины зимой
В России с 1 декабря впервые начал действовать запрет на летние шины зимой
01 декабря 2023, 00:44

Фото: IStock/kenkonj

В России впервые вступили в силу ограничения на использование летней резины в декабре, январе и феврале, пишет «Лента.ру».
Эти изменения были внесены постановлением правительства, касающимся использования транспортных средств и обязанностей должностных лиц по безопасности дорожного движения, действующим с 1 сентября 2023 года. Водителей теперь могут оштрафовать на 500 рублей за нарушение, однако в ГИБДД заявили, что не будут налагать штрафы.

Одно из положений, запрещающих эксплуатацию транспортных средств, указывает, что зимой (в декабре, январе и феврале) на транспортных средствах категорий M1 (легковые автомобили) и N1 не должны использоваться летние шины.

Несмотря на это, в ГИБДД заверили, что не собираются применять штрафы водителям за использование летних шин зимой. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников обещал не эвакуировать автомобили на штрафстоянку из-за этого нарушения. Представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что сотрудники МВД в первую очередь направлены на помощь и разъяснения водителям.

Однако адвокат Илья Весновский считает, что заявления представителей МВД не обнадеживают. По его словам, будет ясно, как будет применяться штрафная практика за использование летней резины в зимний период уже в ближайшее время.

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#ирина волк
#сотрудники
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В Кашире проверили, насколько парки готовы к зиме
01 декабря 2023, 00:06

Фото: администрация городского округа Кашира

В Подмосковье 1 декабря начинается ежегодный губернаторский проект «Зима в Подмосковье».
В рамках проекта состоятся различные шоу, акции, мастер-классы, а также спортивные соревнования.  

Каширский городской округ готовится к зимнему сезону. Одной из основных площадок для мероприятий будет городской парк отдыха. 1 декабря здесь зажгут ёлки, откроют ярмарки мастеров и фотозоны.  

Глава Каширы Михаил Шувалов вместе с председателем Совета депутатов Сергеем Буровым и директором МАУК «Городской парк» Олесей Кожадей в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» провели проверку и выяснили, насколько парк готов к зиме.

Там уже открылась резиденция и начала работу почта Деда Мороза. Все, кто верит в чудеса, могут отправить письмо. Парк подготовил сюрпризы для жителей и гостей каширского округа. Среди них оленьи упряжки и спортивные эстафеты.

«Но это лишь часть приятных перемен, которая ждет здесь наших жителей. С нетерпением ждем 1 декабря, чтобы по традиции зажечь огни новогодних елей и дать старт каширской «Зиме в Подмосковье»,-говорит Михаил Шувалов.
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#кашира
#новый год
#праздники
#михаил шувалов
#подмосковье
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Школьники из Каширы приняли участие в акции «Фронтовая открытка»
30 ноября 2023, 23:57

Фото: администрация городского округа Кашира

По инициативе депутата Госдумы Александра Когана запустили патриотическую акцию «Фронтовая открытка».
Ученики каширских школ приняли активное участие в данной акции. В преддверии Нового года солдаты получат письма-открытки от школьников с теплыми пожеланиями и поздравлениями. 

Ранее каширские молодогвардейцы изготовили окопные свечи. Они нарезали картон, установили его в банки и залили. Парафин для свечей выделил Фонд содействия развитию Каширского городского округа «Кашира-660».Окопная свеча представляет собой свечу длительного горения, которая предназначена для освещения, приготовления еды и кипячения воды.

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#сво
#дети
#школа
#россия
#госдума
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Каширские мультипликаторы участвовали в медиафестивале «Юные таланты Московии»
30 ноября 2023, 23:50

Фото: администрация городского округа Кашира

Ребята из объединения «Страна мастеров» Детского экологического центра, руководителем которых является педагог Марина Назарова, поучаствовали в областном Медиафестивале.
Данный конкурс проходит в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии».

В номинации «Мультипликационный фильм» представили мультфильм «Не такой как все». Ребята из Каширы сняли его в новой мультстудии. Оборудование для неё приобрели в рамках благотворительной помощи от АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Дети стремятся с помощью нового оборудования создавать собственные мультипликационные продукты.

Ранее пресс-служба Министерства благоустройства Московской области сообщила об успешном завершении работ по ремонту детской площадки на Центральной улице в деревне Корыстово Каширского городского округа.

В рамках проекта «Замена оборудования детских игровых площадок на дворовых и общественных территориях», площадку на 150 кв. м полностью оборудовали с учётом современных требований безопасности и комфорта.

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#кашира
#новости
#новости подмосковья
#общество
#дети
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В деревне Корыстово обновили детскую площадку
30 ноября 2023, 23:42

Фото: администрация городского округа Кашира

Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области сообщает об успешном завершении работ по ремонту детской площадки на Центральной улице в деревне Корыстово Каширского городского округа.
В рамках проекта «Замена оборудования детских игровых площадок на дворовых и общественных территориях», площадку площадью 150 квадратных метров полностью оборудовали с учётом современных требований безопасности и комфорта.  

На детской площадке появились новые игровые элементы. Дети смогут покататься на качалке-балансире, качалке на пружине, традиционных качелях и позаниматься на гимнастическом комплексе. Появились новые лавочки и урны, установили информационный стенд.  

Важную роль играет безопасность, поэтому площадку покрыли ударопоглощающим резиновым материалом и огородили металлическим забором.
 
«В 2023 году на детских игровых площадках произвели ремонт и замену 450 площадок. В 2024 году планируем продолжить программу», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Ранее в рамках марафона «Муниципальный диалог» в Москве прошла проектно-аналитическая сессия «Строительство и ЖКХ». Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления вместе с Минстроем РФ.

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#кашира
#детские площадки
#стройки
#подмосковные стройки
#подмосковье
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Глава Каширы Шувалов поучаствовал в марафоне «Муниципальный диалог»
30 ноября 2023, 23:20

Фото: администрация городского округа Кашира

В рамках марафона «Муниципальный диалог» в Москве прошла проектно-аналитическая сессия «Строительство и ЖКХ».
Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления вместе с Минстроем РФ.

Глава Каширского городского округа Михаил Шувалов участвовал в первом дне марафона. В центре внимания были вопросы благоустройства, модернизации ЖКХ, а также расселение аварийного жилья и КРТ. На повестке были вопросы капремонта и эксплуатации домов.

«А также установления и разграничения ответственности между ОМСУ, развития жилищного строительства, сокращения инвестиционно-строительного цикла и снижения административной нагрузки. Было интересно. А самое главное – этот опыт мне лично пригодится в работе»,-сообщил глава Каширского округа Михаил Шувалов.  
Чтобы разработать подходы к решению задач сформировали федеральную проектную команду. В неё вошли главы муниципальных образований, а также эксперты федерального и регионального уровней.

Ранее каширские образовательные учреждения поучаствовали в осенней акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!». За время акции собрали и сдали 3 тонны макулатуры. Главной целью акции является экологическое образование и просвещение населения.

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#новости
#кашира
#михаил шувалов
#общество
#новости подмосковья
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Жительницы Каширы стали участницами встречи активных женщин Подмосковья
30 ноября 2023, 23:10

Фото: администрация городского округа Кашира

Встреча матерей и жен военнослужащих, многодетных и активных женщин Московской области состоялась в Музее Победы 26 ноября.
Инициатором её проведения стала региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.  

В Зале Воинской Славы прошла плодотворная встреча с депутатами Госдумы Жанной Рябцевой, Александром Толмачёвым и Татьяной Сердюковой.  

На встречу пригласили и жительниц Каширы Ангелину Фетисову, члена «Женского движения Единой России», и руководителя Комитета семей воинов Отечества в Кашире Наталью Кульневу.  

Для гостей организовали экскурсию по Музею Победы. Встреча завершилась концертом Евгения Кунгурова.

Ранее стали известны итоги XIV российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Проект «Кашира город на реке» был выбран лауреатом в номинации «Лучшая концепция развития водно-зеленого каркаса с учетом существующих природных особенностей городов».

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#кашира
#женщины
#встреча
#подмосковье
#новости подмосковья
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Каширские полицейские провели акцию «Госуслуги – удобно и быстро!»
30 ноября 2023, 23:02

Фото: администрация городского округа Кашира

Полицейские отдела по вопросам миграции Каширского городского округа провели акцию «Госуслуги – удобно и быстро!».
Сотрудники полиции объяснили жителям порядок предоставления услуг.

Мероприятие должно содействовать сокращению очередей и быстрой работе миграционного пункта. По словам сотрудников полиции, главным преимуществом получения госуслуг в электронном формате является доступность из любой точки. Главное, чтобы был интернет.

В финале мероприятия участникам акции раздали наглядные памятки.

Ранее каширские образовательные учреждения поучаствовали в осенней акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!». За время акции собрали и сдали 3 тонны макулатуры. Главной целью акции является экологическое образование и просвещение населения.

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