Каширским школьникам провели экскурсию в пожарной части

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Учащиеся МБОУ «СОШ с УИОП № 7»городского округа Кашира посетили с экскурсией пожарную часть в рамках Всероссийской акции «Первые в профессии».
Целью проведения экскурсии было знакомство с различными профессиями и оказание помощи ученикам в определение своего будущего, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Во время экскурсии учеников познакомили с пожарной техникой и оборудованием, рассказали об основных принципах пожарной безопасности. Ученики также побывали в рабочих помещениях пожарной части, где им было предоставлено возможность увидеть, как проходят тренировки и учения для подготовки пожарных к чрезвычайным ситуациям. Они задавали вопросы пожарным и узнавали о требованиях и качествах, необходимых для работы в пожарной службе.
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Во время экскурсии учеников познакомили с пожарной техникой и оборудованием, рассказали об основных принципах пожарной безопасности. Ученики также побывали в рабочих помещениях пожарной части, где им было предоставлено возможность увидеть, как проходят тренировки и учения для подготовки пожарных к чрезвычайным ситуациям. Они задавали вопросы пожарным и узнавали о требованиях и качествах, необходимых для работы в пожарной службе.
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Алиса Сергиенко