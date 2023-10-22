Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» открывает новые площадки для плетения масксетей

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Каширское подразделение «БОЕВОЕ БРАТСТВО» открыло новые площадки для плетения маскировочных сетей для участников спецоперации, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
После того, как «БОЕВОЕ БРАТСТВО» открыло несколько площадок на территории городского округа Кашира, к ним поступили запросы о расширении. Тогда организация обратилась к руководству ООО «ТехИнвестСтрой», с просьбой изготовить новые стойки для плетения масксетей.
В результате, «БОЕВОЕ БРАТСТВО» получило еще пять новых стоек.
К изготовлению масксетей подключились волонтёры из колледжа «Московия». Они уже успели изготовить целую партию инвентаря, которая отправилась на поля специальной военной операции, в помощь российским военным.
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В результате, «БОЕВОЕ БРАТСТВО» получило еще пять новых стоек.
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Евгения Парфентьева