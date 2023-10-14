Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» отправило более 200 тонн гумпомощи на Донбасс

Фото: iStock/Biserka Stojanovic
«С августа 2023 года на территории нашего округа осуществляет деятельность Фонд содействия развитию городского округа Кашира Московской области «Кашира-660», исполнительным директором которого является руководитель Каширского «БОЕВОГО БРАТСТВА» Александр Серяпин», - прокомментировали ситуацию в администрации.
Благодаря поддержке «БОЕВОГО БРАТСТВА», российским военнослужащим доставляют сотни тонн необходимых им продуктов, лекарств и вещей. Приоритетными, разумеется, являются те подразделения, в которых служат каширяне.
Читайте также:
Школьники из Каширы сплели масксети для участников СВО
Жителям Кашира-2 проведут перерасчет за тепло и горячую воду
В Кашире стартовал муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют - 2023»