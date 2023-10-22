Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» продолжает сбор гумпомощи для бойцов СВО

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что неделя в Москве стартует с мощного тепла и осадков, со вторника резко похолодает, а в выходные будут мощные снегопады с формированием внушительного снежного покрова, передает РИА Новости.