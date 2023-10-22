Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» продолжает сбор гумпомощи для бойцов СВО

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Каширское подразделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» продолжает сбор гуманитарной помощи для передачи бойцам на СВО, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Все желающие поддержать наших солдат, которые прямо сейчас несут службу на полях специальной военной операции могут принести продукты питания, личной гигиены, медикаменты, одежду, а также другие предметы первой необходимости.
Помимо сбора гуманитарной помощи, каширские волонтеры также активно плетут маскировочные сети для участников спецоперации. Каширяне также могут поучаствовать в изготовлении армейского душа и пошиве амуниции.
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Помимо сбора гуманитарной помощи, каширские волонтеры также активно плетут маскировочные сети для участников спецоперации. Каширяне также могут поучаствовать в изготовлении армейского душа и пошиве амуниции.
«Главное помнить, что, только объединившись и приложив все усилия, мы сможем помочь тем, кто защищает нашу страну!», - напомнили в каширской администрации.
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Евгения Парфентьева