Каширское предприятие передало утеплитель для бойцов в зону СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Ранее военнослужащие покупали утеплитель сами и поэтому очень обрадовались получить от ООО «ТЕПОФОЛ» продукцию в качестве гуманитарной помощи.
Утеплитель используют при строительстве блиндажей. «Тепофол» лёгкий по весу и простой в монтаже, за что его и ценят военные. В преддверии осени нужда в утеплителе возрастает, поэтому неравнодушные жители Каширы помогают военнослужащим подготовиться к холодам.
Принять участие в сборе гуманитарного груза можно по адресам центров гуманитарной помощи:
— город Кашира-3, улица Ленина, дом 9, корпус 1. Каширский молодежный центр;
— город Кашира-3, улица Садовая, дом 2Б. Центр Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
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