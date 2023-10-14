Каширское управление «Мособлпожспас» пополнилось новой техникой

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В Кашире территориальное управление №12 ГКУ МО «Мособлпожспас» пополнилось новой пожарной техникой, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Техника была предоставлена в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».
Кашира получила новую автоцистерну на базе автомобиля «Урал».
Церемонию вручения нового автомобиля посетил и глава городского округа Михаил Шувалов. Он подробно ознакомился с работой подразделения, а также вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам.
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Кашира получила новую автоцистерну на базе автомобиля «Урал».
«Мощная, с высокой проходимостью, оборудованная всем необходимым для борьбы с огнем, она способна преодолевать водные и снежные преграды и вовремя доставит боевой расчет к месту пожара», - рассказали о машине в администрации.
Церемонию вручения нового автомобиля посетил и глава городского округа Михаил Шувалов. Он подробно ознакомился с работой подразделения, а также вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам.
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Евгения Парфентьева