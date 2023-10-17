Каширян предупредили о временных перебоях с водой

Конкурс «Это у нас семейное» на президентской платформе «Россия - страна возможностей» стал самым массовым - на сегодняшний день заявки подали уже 340 тыс. человек. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что приём заявок продлится до 4 ноября. Об этом пишет РИА Новости.