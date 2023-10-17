Каширян предупредили о временных перебоях с водой

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова
В Кашире наблюдаются перебои в подаче горячей и холодной воды. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.
«МУП «Водоканал» и МУП «Теплосеть» проводят наладку системы водоснабжения верхней зоны Каширы-2. В связи с этим возникают перебои в подаче горячей и холодной воды. Ситуацию мониторю лично», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.Он добавил, что представители профильных служб каждый час докладывают ему об обстановке и обещал информировать обо всех изменениях.
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Лора Луганская