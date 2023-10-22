Каширяне могут получить услуги МФЦ в рамках выездного обслуживания

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Жители Каширы могут получить услуги МФЦ в рамках выездного обслуживания, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
«Мы делаем все, чтобы наши жители могли получать необходимые госуслуги более доступно. Сегодня это можно сделать не только при личном посещении МФЦ, но и воспользовавшись выездным обслуживанием», – прокомментировала ситуацию директор МФЦ Каширы Светлана Колосова.
Отмечается, что услуга по выездному обслуживанию оказывается на возмездной основе. Бесплатно ей могут воспользоваться только группы граждан, пользующиеся определенными льготами.
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Евгения Парфентьева