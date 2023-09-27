Каширяне принимают участие во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
От муниципалитета Кашира в номинации «Лучший двор» и «Самый дружный дом» можно поддержать заявку жителей деревни Барабаново.
Заявку на участие в конкурсе можно подать до 10 октября, участником может стать любой дом. Итоги конкурса подведут в декабре текущего года.
Народное голосование продлится до 30 ноября на сайте.
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