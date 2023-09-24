Касперский рассказал, на каком языке говорит большинство хакеров

Фото: istockphoto/Dmitry Nogaev
Большая часть хакеров говорит на китайском языке.
Об этом рассказал Евгений Касперский, российский программист, один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности. По его словам, на втором месте испаноязычные специалисты. А русские занимают четвёртое место. В основном в хакерские группы входят студенты.
В данный момент известно о 900 подобных групп. Они занимаются киберпреступностью и промышленным шпионажем, пишет «МК».
Ранее сообщалось, что ущерб, нанесённый хакерами, вырос за прошлый год на треть. В среднем госкорпорации и крупные компании теряли из-за хакеров порядка 20 млн рублей. В эту сумму не вошли репутационные потери.
Читайте также:
Российские хакеры успешно атаковали сайты МО и спецслужб Польши и стран Балтии
Хакеры взломали 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши в поддержку СВО
Stormwall: Россия занимает 10-е место в списке самых атакуемых хакерами стран
В данный момент известно о 900 подобных групп. Они занимаются киберпреступностью и промышленным шпионажем, пишет «МК».
Читайте также:
Российские хакеры успешно атаковали сайты МО и спецслужб Польши и стран Балтии
Хакеры взломали 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши в поддержку СВО
Stormwall: Россия занимает 10-е место в списке самых атакуемых хакерами стран
Мария Фирсова