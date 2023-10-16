Католический патриарх Иерусалима предложил себя в обмен на детей-заложников

Фото: istockphoto/graphixchon
Во время атаки на Израиль боевики ХАМАС захватили множество гражданских и военных заложников, среди которых есть дети. Католический священник из Иерусалима предложил обменять его на детей, находящихся в плену в секторе Газа.
Палестинские боевики захватили множество заложников в первые часы атаки на Израиль. По сети разошлось видео, на котором отцу сообщают о смерти его восьмилетней дочери. Плачущий мужчина благодарит Бога за то, что его девочка погибла, а не оказалась в плену в секторе Газа.
Читайте также:
ХАМАС удерживает в плену более 100 заложников
Стало известно о планах ХАМАС атаковать школы в Израиле и убить «как можно больше»
ЦАХАЛ заявила, что провела рейды по поиску заложников в секторе Газа
Александр Бойцов