Католический патриарх Иерусалима предложил себя в обмен на детей-заложников

Британские ученые провели исследование и установили, что после перенесенного ковида люди чаще всего жалуются на проблемы с памятью, выпадение волос и учащенное сердцебиение. Редакция «Радио 1» расскажет, какие последствия эпидемии встречаются чаще всего, чем опасно заболевание и как его предотвратить.