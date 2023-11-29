Казахстанец получил почти 7 лет тюрьмы за участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер»

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Суд Казахстана приговорил 34-летнего жителя Карагандинской области Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам колонии за участие в СВО на Украине в составе российской ЧВК «Вагнер». Как сообщает издание Press.kz, его признали виновным в «наемничестве» и в «совершении тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества».
Суд квалифицировал действия Шомполова как «направленные на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства». У наемника также постановили конфисковать средства в размере 205 тысяч рублей. По мнению суда, они были добыты преступным путем.
Алексей Шомполов в итоге признал свою вину и раскаялся. Он заявил, что пошел на спецоперацию, поскольку нуждался в деньгах. Казахстанец устроился в ЧВК «Вагнер» по объявлению в соцсети, в котором обещали ежемесячную зарплату в 240 тысяч рублей.
В мае 2023 года Шомполов пересек российско-украинскую границу для участия в боевых действиях на Бахмутском направлении под позывным «Зубрак» в составе артиллерийского подразделения. Впоследствии он попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил осколочное проникающее ранение руки, был госпитализирован и комиссован.
После получения от ЧВК «Вагнер» денежного вознаграждения в 235 тысяч рублей Шомполов вернулся в Казахстан, а вскоре был задержан в Петропавловске.
Согласно законодательству Казахстана, по статье о «наемничестве» может грозить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.
Ранее сообщалось, что Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело о самовольном оставлении части в отношении 53-летнего мобилизованного Игоря Акуренко из-за его смерти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алексей Шомполов в итоге признал свою вину и раскаялся. Он заявил, что пошел на спецоперацию, поскольку нуждался в деньгах. Казахстанец устроился в ЧВК «Вагнер» по объявлению в соцсети, в котором обещали ежемесячную зарплату в 240 тысяч рублей.
После получения от ЧВК «Вагнер» денежного вознаграждения в 235 тысяч рублей Шомполов вернулся в Казахстан, а вскоре был задержан в Петропавловске.
Согласно законодательству Казахстана, по статье о «наемничестве» может грозить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.
Ранее сообщалось, что Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело о самовольном оставлении части в отношении 53-летнего мобилизованного Игоря Акуренко из-за его смерти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Артем Путинцев