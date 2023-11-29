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Казахстанец получил почти 7 лет тюрьмы за участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер»

29 ноября 2023, 05:20
Фото: iStock/freedarst

Фото: iStock/freedarst

Суд Казахстана приговорил 34-летнего жителя Карагандинской области Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам колонии за участие в СВО на Украине в составе российской ЧВК «Вагнер». Как сообщает издание Press.kz, его признали виновным в «наемничестве» и в «совершении тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества». 
Суд квалифицировал действия Шомполова как «направленные на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства». У наемника также постановили конфисковать средства в размере 205 тысяч рублей. По мнению суда, они были добыты преступным путем.

Алексей Шомполов в итоге признал свою вину и раскаялся. Он заявил, что пошел на спецоперацию, поскольку нуждался в деньгах. Казахстанец устроился в ЧВК «Вагнер» по объявлению в соцсети, в котором обещали ежемесячную зарплату в 240 тысяч рублей.


В мае 2023 года Шомполов пересек российско-украинскую границу для участия в боевых действиях на Бахмутском направлении под позывным «Зубрак» в составе артиллерийского подразделения. Впоследствии он попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил осколочное проникающее ранение руки, был госпитализирован и комиссован.

После получения от ЧВК «Вагнер» денежного вознаграждения в 235 тысяч рублей Шомполов вернулся в Казахстан, а вскоре был задержан ​в ​Петропавловске.

Согласно законодательству Казахстана, по статье о «наемничестве» может грозить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

Ранее сообщалось, что Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело о самовольном оставлении части в отношении 53-летнего мобилизованного Игоря Акуренко из-за его смерти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#казахстан
#сво
#суд
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При въезде в Россию могут заставить подписывать «соглашение о лояльности»
ТАСС: МВД собирается обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности»
29 ноября 2023, 02:12

Фото: iStock/Evgenia_Parajanian

Министерство внутренних дел России предлагает обязать въезжающих в РФ иностранцев подписывать «соглашение о лояльности». Это следует из подготовленного ведомством законопроекта, который есть в распоряжении ТАСС.
В период пребывания либо проживания на территории РФ иностранцу будет запрещено препятствовать деятельности органов публичной власти, а также дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц.

Кроме того, соглашение предусматривает запрет для иностранцев «злоупотреблять правом на свободу информации, в т.ч. путём распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в т.ч. представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа».

Также иностранным гражданам будет запрещено проявлять неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов жизни населения России, традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Ранее в Госдуме предложили запретить усыновление детей иностранцами, в чьих странах разрешена смена пола. Соответствующий законопроект уже подготовлен депутатами, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Он отметил, что законопроектом планируется введение запрета на усыновление детей иностранными гражданами, в чьих странах разрешена смена пола как медикаментозным путём, так и иными формами вмешательства.

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#мвд
#иностранцы
#россия
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«Ъ»: ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Pussy Riot
29 ноября 2023, 01:05

Фото: iStock/Moussa81

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе участниц панк-группы Pussy Riot на запрет регистрации их российского НКО «Зона права» постановил взыскать с России более €24 тыс. в качестве компенсации. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Решение было принято, несмотря на выход России из-под юрисдикции Страсбурга. Напомним, что власти РФ после выхода страны из Совета Европы объявили, что больше не будут исполнять решения ЕСПЧ и выплачивать назначенные судом компенсации.

В регистрации было отказано из-за несоответствия поданных документов и статуса организации, которая должна была оказывать помощь заключённым. ЕСПЧ в итоге пришёл к выводу, что указанные неточности в документах не являются основанием для отказа в регистрации.

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#еспч
#компенсация
#суд
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Жители Московской области заключили уже более 1,1 тыс социальных контрактов
28 ноября 2023, 22:44

Фото: Мособлдума

В Подмосковье уже заключено более 1,1 тыс социальных контрактов на общую сумму 220 млн рублей. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Социальный контракт необходим для того, чтобы помочь выйти из сложной жизненной ситуации, улучшить материальное положение. Это может быть обучение новой профессии, открытие своего дела, поиск работы. Это не просто выплата пособий, а комплексная программа, включающая как материальную поддержку, так и помощь в трудоустройстве. Цель соцконтракта – помочь нуждающимся перейти на самообеспечение», – пояснил Голубев.
Он добавил, что оформить социальный контракт могут семьи, доход которых не выше регионального прожитого минимума на душу населения, а также одинокие люди с доходом ниже регионального прожитого минимума.
 
Получить по такому контракту можно разные суммы – от размера величины прожиточного минимума до 350 тыс рублей, в зависимости от того, на что будут направлены эти средства. 
 
Заключить социальный контракт можно в отделении соцзащиты или в МФЦ. Также подать заявление можно на региональном портале госуслуг.
 
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#мособлдума
#социальная поддержка
#контракт
#московская область
#подмосковье
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Проверяющие сделали на территории МОНИКИ неожиданное историческое открытие
28 ноября 2023, 22:28

Фото: Мособлконтроль

Во время проверки МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского специалисты сделали неожиданное открытие. Об этом сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления Московской области.
«В ходе контрольных обмеров ремонтных корпусов проверяющие неожиданно для себя открыли в центре урбанистической Москвы памятник деревянного зодчества – домик священнослужителя православного храма. Храм иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость» при Старо-Екатерининской больнице, которой раньше был МОНИКИ, построили в 1896-1899 годах в стиле русских храмов ХVII века. Его архитектором является Десятов», – говорится в сообщении. 
Неподалеку от дощатого, выкрашенного голубой краской домика священнослужителя возводится новое здание комплекса «Олимпийский» из металла и бетона.
 
О результатах проведенной проверки сотрудники Мособлконтроля обещали сообщить позже.

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#моники
#проверка
#история
#архитектура
#подмосковье
#московская область
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Молодёжь Подмосковья встретилась с чемпионкой мира по пауэрлифтингу Наумовой
28 ноября 2023, 21:50

Фото: МИСК МО

Подмосковная молодёжь встретилась в Орехово-Зуеве с военным корреспондентом, чемпионкой мира по пауэрлифтингу Марьяной Наумовой. Встреча прошла в рамках нового молодёжного проекта Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области «Мы будущее. Сила смыслов», сообщили в пресс-службе ведомства.
В пространстве Morozoff-Hall собрались студенты, волонтёры и молодогвардейцы из разных городских округов региона.
«У нас в Подмосковье – более 2 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. В современных реалиях, когда из разных источников поступает много информации, порой недостоверной, особенно важно разбираться, что происходит в мире на самом деле. Мы решили организовать для ребят встречи с топовыми спикерами, лидерами общественного мнения международного уровня, которым есть что рассказать молодёжи. Это военкоры, дипломаты, спортсмены, общественные деятели, деятели искусства», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе
Она отметила, что на этих паблик-токах ребята могут через живой диалог открыто поговорить о геополитике, СВО и информационных войнах, патриотизме и героизме.
 
Наумова рассказала о работе военным корреспондентом в зоне проведения спецоперации, о том, как в 2014 году решила помогать жителям Донбасса. Тогда она в первый раз привезла в местные школы спортивное оборудование и подарки для детей. Чемпионка мира по проводила соревнования, общалась со школьниками. С тех пор она объездила более 100 школ Донецкой Народной Республики.
«Сейчас самое важное – поддержать участников СВО, собирать помощь, продукты, одежду, обмундирование. Также необходимо поддерживать их словом, приезжать, общаться вживую, писать письма, встречаться с ними, когда они приезжают в отпуск, разговаривать. Бойцы должны видеть и чувствовать наше внимание, наше участие», – отметила девушка.
На паблик-токе обсудили, как в Московской области поддерживают участников СВО в рамках акции «Доброе дело», которую инициировали подмосковные школьники и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Во всех городских округах региона открыт 81 волонтёрский пункт сбора помощи. Все грузы передаются в Региональный распределительный центр в Балашихе и оттуда доставляются в зону проведения спецоперации. Уже отправлено около 5 тыс тонн помощи для участников СВО и жителей новых регионов.
 
В апреле волонтёры Подмосковья вместе с Марьяной Наумовой и мэром Донецка Алексеем Кулемзиным высадили в городском парке 200 кустов роз, переданных Ассоциацией питомников России. А летом руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» в Одинцове Екатерина Скорикова вместе с Наумовой навестили бойцов, передали им рации и эвакуационные носилки.
 
Спортсменка окончила Российский государственный гуманитарный университет. В 2015 году отправилась с гуманитарной миссией в Дамаск, встретилась с местными жителями и сирийскими политиками. Также спортсменка посетила с официальным визитом Северную Корею.

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#форум
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Сходившая на свидания с 164 мужчинами женщина рассказала о секретах удачного брака
Reddit: Девушка поделилась секретами удачного брака после 164 свиданий за 2 года
28 ноября 2023, 21:33

Фото: istock / Timm Creative

Пользовательница форума Reddit поделилась опытом после 164 свиданий. Она рассказала, что в итоге ей удалось найти мужа. Девушка поделилась опытом и дала советы в разделе Ask Me Anything («Спросите у меня что угодно»).

Она посоветовала мужчинам самим приглашать девушек на свидания. Можно позвать даму на свидание как-то оригинально. Автор поста также рекомендует мужчинам задавать больше вопросов. 

«Не поверите, сколько парней демонстрирует ноль интереса к твоей жизни. И следите за языком тела: улыбайтесь, наклоняйтесь к ней, меняйте выражение лица, чтобы показать, что активно слушаете ее», — дала совет она.
Женщинам она порекомендовала прислушиваться к своей интуиции. По словам автора, на свидании с будущим супругом все сразу пошло не так, по сравнению с предыдущими разами.

«К пятому свиданию мы были официально вместе, и это не было страшно. Мы были в полном восторге, и я с ума сходила от того, как легко и просто может быть с нужным человеком», — поделилась радостью девушка. 

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#супруги
#мужчины
#женщины
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Жителей Подмосковья пригласили поддержать фрязинского робота на международном чемпионате
28 ноября 2023, 20:56

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Жители Московской области могут поддержать команду из Фрязина Istok Robotics в полуфинале-финале международного чемпионата «Битва роботов». Там пройдёт вручение приза зрительских симпатий, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
«Команда создала робота Redhorn. Он представляет собой мини-танк, который весит более 100 кг и может развивать скорость до 10 км/ч. Redhorn прекрасно владеет ниндзюцу и приёмами дзюдо. Он отлично проявил себя на отборочном этапе и вышел в полуфинал чемпионата», – говорится в сообщении.
Голосование продлится до 13 декабря. Чтобы поддержать подмосковную команду, нужно подписаться на сообщество «Битва роботов» в соцсети «ВКонтакте», перейти на страницу голосования и сделать выбор.
 
«Битва роботов» – международная площадка по обмену опытом в сфере робототехники. Как отметили в Мингосуправления региона, цель проведения чемпионата – привлечь внимание к перспективным технологиям, востребованным инженерным направлениям, сформировать потребность к получению новых знаний.
 
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#московская область
#подмосковье
#роботы
#фрязино
#ии
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Глава Жуковского Прохоров получил знак «30 лет Московской областной Думе»
28 ноября 2023, 20:38

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров получил нагрудный знак «30 лет Московской областной Думе».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, нагрудный знак главе округа вручил депутат Мособлдумы Игорь Коханый в честь юбилея законодательного органа.

«За эти годы создана мощная законодательная база, которая сейчас позволяет региону динамично развиваться. Областные депутаты всегда активно взаимодействуют с нами при решении различных задач: вместе мы ведем работу по реализации различных проектов и улучшению качества жизни наших граждан. Благодарю за полученную награду», — написал в своём Telegram-канале Прохоров.

Прохоров также выразил надежду на дельнейшее плодотворное сотрудничество с Мособлдумой.

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#подмосковье
#жуковский
#сотрудничество
#награда
#мособлдума
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Витушева обсудила с жителями Истры содержание и благоустройство территории
28 ноября 2023, 20:28

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Татьяна Витушева провела приём жителей как член Генсовета «Единой России» и секретарь Истринского местного отделения партии. Темы обращений касалась содержания и благоустройства территории, сообщила глава городского округа Истра.
«К примеру, проживающая в микрорайоне «Восточный» Светлана попросила рассмотреть возможность замены детской игровой площадки у жилых домов на проспекте генерала Белобородова. Территория микрорайона активно развивается: достраиваются незавершённые жилые дома, построена новая школа. Сейчас в «Восточном» проживают более 3 тыс человек, в том числе порядка 400 детей», – написала Витушева в своём телеграм-канале.  
Она отметила, что замена игровых пространств проводилась в микрорайоне и ранее. Так, в прошлом году были заменены площадки у домов №7 и 8. Эта работа будет продолжена и в 2024 году, отметила глава муниципалитета. Современные детские игровые пространства появятся у домов №№ 9, 10, 12, 14 и 16.  

Светлана также поблагодарила за начатый в «Восточном» ремонт тротуаров. В течение 2023 года были отремонтированы тротуары у домов № 3, 4, 7, 8, 16, 17 и 18. Эту работу также продолжат в будущем году.

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