«Казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву оставили пожизненный срок

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Напомним, осужденный в мае 2021 года совершил массовый расстрел учеников и преподавателей одной из гимназии в Казани. Преступник лишил жизни семерых детей и двух учителей школы. Более 130 человек получили ранения, в результате взрыва, который устроил злоумышленник.
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