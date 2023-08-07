«Казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву оставили пожизненный срок

Представители молодёжи, занимающиеся созданием просветительского информационного контента в Интернете, могут принять участие во Всероссийском историко-просветительский форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт».

Принять участие в Форуме могут молодые люди от 18 до 30 лет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Всероссийский историко-просветительский форум проводят в рамках национального проекта «Образование».

Молодые люди послушают образовательные лекции, посетят практикумы и мастер-классы, примут участие в спортивных состязаниях, а также для участников подготовили досуговую программу.

Лекции для участников проведут известные историки, общественные деятели, а также блогеры, журналисты, информационные аналитики, признанные как российским, так и международным сообществом.

Эксперты поделятся с молодыми людьми знаниями в сфере работы с информацией, научат формированию личного контента, особенностям профессиональной журналистики.

Узнать подробности Форума и подать заявку на участие можно на сайте АИС «Молодежь России». Регистрация продлится до 10 сентября 2023 года.

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