Каждый четвертый россиянин не заводит детей

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Менее трети (27%) сообщили, что у них один ребенок. Почти каждый третий (35%) воспитывает двоих детей.
Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член научного Совета при Совете безопасности РФ Юрий Крупнов считает, что Минфин в своих прогнозах прав: падает число рождений и будет продолжать падать. По словам эксперта, демография является главной проблемой страны. При этом никто не хочет всерьёз в неё углубляться.
По мнению эксперта, единственный способ остановить процесс вымирания-сделать ставку на семью из 3-4 детей и максимально усиленно материально поддерживать их.
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