Каждый десятый житель России назвал себя миллионером

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23% респондентов понимают это слово буквально и считают миллионерами тех, кто владеет средствами в размере более миллиона рублей. Большинство называют так обладателей более крупного состояния. 28%— более одного миллиона долларов, 25% считают, что состояние должно превышать 30 миллионов рублей.
Среди способов формирования накоплений жители России чаще всего называли откладывание денег (44%), увеличение объёма работы (34%), а 23% занимаются инвестициями на фондовом рынке.
Опрос проводился специалистами УК ПСБ в июле 2023 года. В нем участвовали 1,5 тысяч россиян старше 18 лет из всех федеральных округов.
Раннее сообщалось, что более четверти опрошенных, а именно 27%, признались, что вовсе не имеют никаких сбережений, так как у них просто нет возможности что-либо откладывать.
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