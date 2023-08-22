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Каждый десятый житель России назвал себя миллионером

22 августа 2023, 09:16

Фото: istockphoto?Coprid

Каждый десятый россиянин назвал себя миллионером, а больше половины жителей страны хотели бы таковыми стать.
Такие данные выяснились в ходе опроса Управляющей компании ПСБ. 33% россиян в то же время сказали, что быть миллионерами им не нужно. При этом выяснилось, что у россиян нет однозначного понимания термина «миллионер».

23% респондентов понимают это слово буквально и считают миллионерами тех, кто владеет средствами в размере более миллиона рублей. Большинство называют так обладателей более крупного состояния. 28%— более одного миллиона долларов, 25% считают, что состояние должно превышать 30 миллионов рублей.


Большая часть опрошенных россиян считают, что миллион рублей — это значительная сумма. 22% оценивают данную сумму как среднюю.

Среди способов формирования накоплений жители России чаще всего называли откладывание денег (44%), увеличение объёма работы (34%), а 23% занимаются инвестициями на фондовом рынке.

Опрос проводился специалистами УК ПСБ в июле 2023 года. В нем участвовали 1,5 тысяч россиян старше 18 лет из всех федеральных округов.

Раннее сообщалось, что более четверти опрошенных, а именно 27%, признались, что вовсе не имеют никаких сбережений, так как у них просто нет возможности что-либо откладывать.

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#деньги
#накопления
#рубль
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«Авито Работа»: Четверть россиян работает на одном месте более 10 лет
22 августа 2023, 10:22

Фото: Istockphoto/Deagreez

Самые «усидчивые» на одном месте россияне работают в сфере образования и науки.
Сервис «Авито Работа» провёл опрос и выяснил, что, 26% россиян работают в одной компании более 10 лет, 12% — 7-10 лет, 13% не более 7 лет,  а 14% — менее года.
 
Жители Казани (43%) чаще остальных россиян остаются на одном рабочем месте более 10 лет. За ними следуют новосибирцы (41%). Также высокие показатели в Омске и Челябинске (40%). Самые «усидчивые» на одном месте работают в сфере образования и науки (53%), медицине (45%), бухгалтерии (44%), промышленности (42%).
 
А чаще остальных меняют место работы россияне, которые трудятся в области маркетинга, рекламы и PR (29%), банкинга (22%), онлайн-торговли (20%) и IT (18%).
 
Среди ключевых факторов, удерживающих россиян на нынешнем месте работы, заработная плата занимает только 5 место в списке приоритетности. Самыми популярными ответами стали удобный график и формат работы (61%), стабильность компании, а также приятный рабочий коллектив (42%). Карьерный рост и социальный пакет интересует только 17% и 18% опрошенных соответственно. 
 
«Не так важно, как долго специалисту комфортно в одной компании. Гораздо важнее — постоянное развитие и карьерный рост, даже если они происходят на одном месте работы в течение многих лет. Однако смена работы может иногда служить инструментом для прорыва в карьере. По результатам опроса, 11% работающих респондентов боятся сменить место работы, однако этот страх не совсем оправдан. Так, согласно данным Индекса рынка труда на платформе Авито Работа, только за месяц конкуренция за соискателя выросла на 16%, а прирост год к году составил 38%. Данная динамика демонстрирует востребованность каждого кандидата со стороны работодателя на российском рынке труда»‎, —  рассказал управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.
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#работа
#карьера
#сотрудники
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Глава округа Чехов Артамонов совместно с депутатами муниципалитета проведет выездную администрацию
22 августа 2023, 10:07

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов совместно с депутатами муниципалитета проведет выездную администрацию, в рамках которой жители смогут обратиться со своими вопросами к представителям.
Выездная администрация пройдет 23 августа с 18:00 до 19:00 в Мещерской средней школе по адресу: п. Мещерское, д. 1А, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Чехов. 


Выездная администрация проходит вечером, в конце рабочего дня, для удобства жителей округа.

Получить консультацию по записи на прием можно по номеру телефона: +7 (496) 724 32 46.

Обращения жителей принимаются 22 августа с 09:00 до 18:00.

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#служба
#григорий артамонов
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Премия «Экспортер года» отметила лучшие предприятия в ЦФО
22 августа 2023, 09:45

Фото: istockphoto / Tryaging

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» определила победителей в Центральном федеральном округе.
В рамках премии жюри определяли лучших представителей крупного, среднего и малого бизнеса, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых товаров. 

Конкурс «Экспортер года» помогает фиксировать ежегодный рост экспортного потенциала регионов России. 

В 2023 году победители награждались в 20 номинациях. Церемония награждения состоится 20 октября 2023 года в Москве. 

Лидерами страны по экспорту стали: Московская область (15 призовых мест, среди которых 6 победителей номинаций), Москва (13 призовых мест), Смоленская область (7 призовых мест).
«Экспорт имеет огромное значение и для экономики в целом, и для каждой растущей компании. Мы видим, что у бизнеса в Подмосковье есть серьезный потенциал и большое желание выходить на международный рынок. Об этом говорят итоги премии «Экспортер года» в ЦФО — подмосковные компании взяли почти вдвое больше призов по сравнению с 2022 годом и 6 раз стали победителями. Всего в нашем регионе порядка 6 тысяч компаний-экспортеров, и наша задача — оказывать им поддержку», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
У Московской области есть соглашение с Российским экспортным центром, что упрощает представителям крупного, среднего и малого бизнеса без труда получать меры поддержки. Кроме того, в Подмосковье есть сервис с пошаговым алгоритмом действий для начинающих экспортеров.

Узнать подробности премии «Экспортер года» можно на официальном сайте конкурса.

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В США решили массово стерилизовать павлинов из-за их численности
22 августа 2023, 09:42

Фото: istockphoto/Wirestock

Жители американской деревни Пайнкрест, Флорида, жалуются на расплодившихся павлинов.
АиФ пишет, что павлины громко кричат, царапают припаркованные машины, а также всё вокруг засыпано их помётом. На загаженных птицами тротуарах падают местные жители и получают травмы различной тяжести.

Птицы, увидев своё отражение, в припаркованных автомобилей начинают атаковать автомобили, оставляя царапины.

Но истреблять павлинов никто не собирается. Власти штата решили отловить птиц, стерилизовать и отпустить. За несколько лет павлинов должно стать меньше. 

Ранее в США выдра напала на трёх подруг и серьёзно травмировала одну из женщин. Животное 5 минут не отставало от женщины: покусала её за лицо, руки, уши, кисти, ноги и лодыжку. Подругам удалось выбраться на берег, а выдра уплыла. Женщины вызвали службу спасения. Они час ждали на берегу спасателей. Одной из подруг пришлось пробежать до спасателей более 3 км. Ройс в ожидании помощи истекала кровью, не понимала, что происходит, и не верила, что выживет. Женщину доставили в местную больницу вертолетом, а двум другим подругам оказали медицинскую помощь на месте.

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#животные
#сша
#птицы
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Во вторник утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла
22 августа 2023, 09:10

Фото: istockphoto / Kichigin

Во вторник утром, 22 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано более 883 тыс. автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе а также трассах М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры" и М-9 "Балтия".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах.

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#подмосковье
#волга
#телефон
#мцд
#шоссе
#минтранс
#урал
#пробки
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Московские аэропорты работают в штатном режиме
22 августа 2023, 08:21

Фото: iStock/Sitikka

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме.
Пресс-служба Росавиации пишет, что утром в целях обеспечения безопасности полеты временно ограничивали.  
 
9 пассажирских рейсов были направлены в запасные аэропорты. После отмены ограничений всех пассажиров доставили в аэропорты назначения.
 
Сейчас аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что ночью 22 августа над Московской областью система ПВО ночью сбила два украинских БПЛА. Кроме того, системы РЭБ над Брянской областью подавили ещё два дрона ВСУ. Уточняется, что информация о пострадавших в настоящее время отсутствует. БПЛА потерпели крушение в районе Красногорска и Часцов (поселок в Одинцовском городском округе).

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#аэропорт
#москва
#росавиация
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Эксперты назвали самые «ипотечные» регионы России
22 августа 2023, 08:11

Фото: IStock/Evkaz

Большинство россиян с ипотекой живут в ХМАО-Югре, Новосибирской области и Красноярском крае.
«Известия» пишут, лидеры рейтинга: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Новосибирская область. Там  доля ипотечных заемщиков в 2 раза превышает среднюю по стране, составляя 14,2%.
 
В Красноярском крае - 11,7%, Республике Татарстан и Приморском крае по 10,5%. Данный показатель обгоняет общероссийский уровень в 1,5 раза. С 2021 года список регионов-лидеров почти не изменился. Тогда первое место занимала Кировская область (10% сегодня).
 
В Москве и Санкт-Петербурге доля ипотечных заёмщиков находится на уровне средних по стране (7–8%).
 
«Сегодня среди всей аудитории банков ипотеку оформил в лучшем случае каждый 10-й клиент. Это серьёзные кредитные обязательства на длительный срок», —сообщил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Россиянам рассказали об опасности ставок по ипотеке под 0,1%. ставки по ипотеке, которые близки к нулю, псевдовыгодны. Поэтому Банк России пытается запретить их на рынке.

«Когда покупатель приходит к застройщику и покупает квартиру в ипотеку под 0,5%, то он не знает, что в цену квадратный метр закладываются упущенные выгоды застройщика и банка. Таким образом, квартира стоит неоправданно дороже, чем должна по рынку. Если у человека что-то идёт не так, и он решает снизить кредитное время или реализовать эту квартиру, он сможет это сделать не по той цене, по которой купил, а по рыночной. Получается, что человека обманули», — сказала эксперт проекта «За права заёмщиков» общероссийского Народного фронта Александра Пожарская.
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#ипотека
#квартира
#жильё
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Байден на Гавайях заявил, что почти потерял жену и кошку при пожаре
22 августа 2023, 05:43

Фото: официальный сайт Кремля

В ходе выступления на Гавайях перед местными жителями президент США Джо Байден рассказал, как почти потерял жену, машину и кошку при пожаре в его доме 15 лет назад.
«Молния ударила в дом, в небольшое озеро снаружи дома, повредив проводку, короче говоря, я почти потерял мою жену, автомобиль Corvette 67-го года и кошку», — цитирует РИА Новости слова Байдена.

При этом американские СМИ в 2004 году писали лишь о небольшом возгорании дома Джо Байден.

«Молния ударила по дому сенатора Джозефа Байдена, спровоцировав маленький пожар, который ограничился кухней», — говорится в публикации Associated Press 2004 года.

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#сша
#пожар
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#байден
#джо байден
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ТАСС: Японское правительство приняло решение начать сброс воды с АЭС «Фукусима-1»
22 августа 2023, 04:37

Фото: iStock/takashi_miki

Сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с атомной электростанции «Фукусима-1» начнётся уже 24 августа. Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
«Было принято решение начать сброс воды 24 августа, если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море», — отметил Кисида.

В марте 2011 года из-за цунами на АЭС «Фукусима-1» отказали системы энергоснабжения и охлаждения, из-за чего в трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Авария сопровождалась взрывами и радиационными выбросами в атмосферу. Заражению тогда подверглись обширные территории, а японским властям пришлось эвакуировать десятки тысяч местных жителей.

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#аэс
#япония
#правительство
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