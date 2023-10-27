Каждый второй россиянин стал больше экономить

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Почти половина россиян, а именно 49 процентов, отметили, что в течение последнего года стали более осторожными в расходах, согласно опросу SuperJob, о котором пишет «Газета.Ru».
В то время как лишь 14 процентов опрошенных стали тратить деньги чаще. Интересно, что граждане России старше 45 лет более склонны к сокращению расходов по сравнению с молодыми (53 процента), сообщает «Газета.Ru».
Согласно данным аналитиков, больше всего сторонников стратегии «больше тратить» среди россиян в возрасте моложе 34 лет (21 процент).
Согласно данным SuperJob, за последний год количество людей, считающих, что нужно больше экономить, выросло с 46 до 49 процентов, в то время как количество тех, кто склонен тратить больше, возросло с 9 до 14 процентов.
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Согласно данным аналитиков, больше всего сторонников стратегии «больше тратить» среди россиян в возрасте моложе 34 лет (21 процент).
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Артем Кузьмин