Киберэксперт Клименко объяснил неконкурентоспособность российских смартфонов

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Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что отечественные смартфоны и планшеты на ОС «Аврора», скорее всего, не смогут конкурировать с более привычными устройствами на Android и iOS.
Это связано, по словам эксперта, с техническими параметрами.
При этом, он отметил, что российская техника может быть интересна потребителям своей отечественностью и надеждой на более высокую безопасность. Кроме того, по его словам, высоким спросом отечественные системы будут пользоваться у государства.
Также к российским смартфонам проявляют интерес гики.
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«Проблема наших телефонов в том, что за счёт логистики и отечественности, их себестоимость возрастает. И они не могут быть конкуренты. Поэтому на конкурентном рынке они, конечно, не выживут», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.
Также к российским смартфонам проявляют интерес гики.
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Мелисса Тимофеева