Киберэксперт Курочкин: «Есть способы пользования WhatsApp* на старых версиях»

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Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин заявил, что WhatsApp* не перестанет работать на смартфонах с устаревшим Android, поскольку есть альтернативные способы использования приложения.
«Что касается Android, я вам с вероятностью 99% говорю, что есть альтернативные способы пользования WhatsApp* на старых версиях. Есть сторонние приложения, на которых можно использовать свой аккаунт в WhatsApp*», — пояснил в беседе с RT Курочкин.
Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ и Роскомнадзор предупредили мессенджер WhatsApp* о возможной блокировке. После этого представители WA* отказались запускать в России функцию каналов WA Channels.
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* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
Мелисса Тимофеева