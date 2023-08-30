Киберэксперт Курочкин назвал трудной идею обязать операторов удалять данные по запросу

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«Конечно, хорошо, когда человек может сразу у всех отозвать данные. <…> На практике это будет сложно. Минцифры каждый сайт, который собирает какие-то персональные данные, будет очень сложно контролировать. Не знаю, как это получится», — пояснил в беседе с RT Курочкин.Также он отметил, что проблема утечки персональных данных граждан есть, но она не столь глобальна, поскольку в основном утекают номера телефонов и почтовые адреса, на которые впоследствии распространяются спам-рассылки.
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