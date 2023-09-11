Киберэксперт Магомедов: Заряжать телефон в отелях и аэропортах может быть опасно

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Завкафедрой в Институте кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что мошенники могут красть данные со смартфонов с помощью бесплатных зарядок, расположенных в аэропортах и других общественных местах. Об этом пишет «Прайм».
Магомедов пояснил, что технически это выглядит как присоединение накопителя со встроенной программой или кодом для нарушения защиты системы безопасности смартфона. Специалист отметил, что в России такой вид мошенничества на данный момент не развит.
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