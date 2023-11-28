Киберэксперт Руснак рекомендовал не заряжать телефон до 100%

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Зарядку телефона следует производить только до тех пор, когда ее уровень достигнет 80-90%, чтобы продлить жизнь аккумуляторной батареи. С такой рекомендацией выступил ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак.
В разговоре с РИА Новости эксперт отметил, что к самым распространенным ошибкам пользователей относится то, что телефону позволяют разряжаться до нуля, а также заряжают его на 100%. Многие современные устройства уже снабжены опцией, при которой заряд автоматически останавливается на уровне 80% или 90% ёмкости батареи.
Другим фактором, который может преждевременно «посадить» аккумулятор, является использование неоригинальных зарядных устройств. Это может привести не только к быстрому износу батареи, но и вызвать короткое замыкание, и тогда вред будет нанесен не только телефону.
Если телефон начал слишком быстро разряжаться, следует проверить, не используется ли какое-либо приложение в фоновом режиме. Также можно снизить яркость экрана или выбрать специальный режим в настройках дисплея, советует эксперт.
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Другим фактором, который может преждевременно «посадить» аккумулятор, является использование неоригинальных зарядных устройств. Это может привести не только к быстрому износу батареи, но и вызвать короткое замыкание, и тогда вред будет нанесен не только телефону.
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Александр Бойцов