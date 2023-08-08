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Кибермошенники воруют деньги со счетов компаний с помощью фальшивых электронных документов

08 августа 2023, 14:04

Фото: istockphoto/Dmitry Nogaev

Российские компании столкнулись с новым видом кибератак. Теперь хакеры заражают вирусами электронные документы, а потом с их помощью похищают деньги со счетов организаций.
Сначала мошенники создают фальшивые сайты, замаскированные под ресурсы государственных ведомств и популярных информационно-правовых систем. На них они размещают бланки электронных документов, которые часто скачивают секретари, бухгалтеры, работники, занимающиеся финансовой и налоговой отчетностью, передает ИА KrasnoyarskMedia. Эти ложные документы уже заражены вирусами.

При скачивании такого трояна на компьютере автоматически запускается программа, позволяющая получить удаленный доступ. Она позволяет хакерам заменять банковские реквизиты и номера счетов получателей платежей на свои. Обнаружить вирусное программное обеспечение, как правило, удается далеко не сразу. За это время злоумышленники успевают обогатиться за счет компании.


Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо установить на компьютер надежный антивирус и своевременно его обновлять. Стоит также установить на компьютер запрет на установку и скачивание программ удаленного доступа. Следует внимательно изучать адреса сайтов: иногда в адресной строке поддельного ресурса может быть изменена всего одна буква по сравнению с настоящим. Также нужно обращать внимание на формат скачиваемых файлов. Безопасными считаются файлы с расширениями pdf, docx, xlsx, jpg, png.

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#счёт
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Политолог Орлов: Идея разрешить многодетным повторно пользоваться налоговым вычетом — здравая
08 августа 2023, 14:34

Фото: istockphoto.com/gopixa

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал идею разрешить людям, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, правом повторно использовать налоговый вычет за жильё здравым, поскольку это позитивно повлияет на демографическую ситуацию в стране.
«Предложение здравое, особенно с учётом демографической ситуации в нашей стране. Очевидно, что государство должно оказывать всестороннюю поддержку многодетным семьям, и жилищный вопрос — один из наиболее чувствительных в данном перечне», — пояснил в беседе с RT Орлов.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой разрешить гражданам, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, повторно использовать налоговый вычет за жильё, поскольку сегодня такая мера не предусматривает исключений для льготников. Так, депутат пояснил, что сегодня граждане могут лишь один раз воспользоваться налоговым вычетом при приобретении жилья без учёта льготного статуса гражданина.

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#многодетные семьи
#недвижимость
#налоговый вычет
#общество
#помощь
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Психолог назвал признаки того, что ваш родственник попал в руки мошенников
Психолог Идзиковский рассказал, как ведут себя жертвы мошенников
08 августа 2023, 14:18

Фото: IStock/artoleshko

Телефонные мошенники стали вовлекать россиян в совершение терактов и диверсий. Злоумышленники звонят пенсионерам и предлагают им поджечь здания, чтобы спасти свои деньги. Психолог Евгений Идзиковский рассказал «Радио 1» по каким признакам определить, что близкий человек попал под влияние мошенников.
По словам специалиста, после звонков мошенников у человека появляется сильная тревога, погружённость в свои мысли или странная и непривычная активность.
«Высокая тревога, нехарактерная погружённость в свои мысли или странная активность. Неожиданные долгие разговоры по телефону с непонятными людьми, попытки что-то скрыть», — сказал Евгений Идзиковский.
Также психолог напомнил, что незнакомые люди всегда звонят только за собственной выгодой. Противостоять мошенникам и манипуляциям можно только с этим понимаем, уверен специалист.
«О вас никто посторонний не заботится. Никто и никогда не будет вам звонить, чтобы от чего-то предостеречь или сделать вам хорошо. Все, кто вам звонит, имеют свой интерес. На любой звонок надо спрашивать откуда звонят, класть трубку и самим перезванивать в это учреждение по официальному номеру телефона», — заключил психолог.
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#мошенники
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Стало известно, что больше всего мешает россиянам отдыхать
Опрос: Россиянам по время отдыха мешают переживания за работу и родственники
08 августа 2023, 14:18

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Опрос аналитиков Ренессанс страхование» и Ozon Travel продемонстрировал, что больше всего россиянам во время отдыха мешают расслабиться переживания по рабочим делам (19%), плохая погода (18%), родственники в случае совместного отпуска (17%).
Кроме этого, респонденты отметили, что в отпуске им не дают покоя такие вопросы, как страх за личную безопасность, а также языковой барьер в заграничных поездках.

Как передаёт RT, 42% респондентов заявили о том, что им за первые два месяца лета так и не удалось полноценно отдохнуть. 39% из них отметили, что такая ситуация сложилась из-за того, что они не смогли полноценно расслабиться.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. граждан.

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#лето
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Костомаров: Пришли стопы, на которых я могу бегать
Роман Костомаров опубликовал ролик с новыми протезами
08 августа 2023, 14:09

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал в своем телеграмм‑канале видео, на котором выполняет упражнения на новых протезах.
Он радостно заявил, что пришли новые стопы, на которых он сможет бегать. Костомаров отметил, что долго ждал этого момента и выразил слова благодарности людям, которые ему помогают. Свое видео олимпийский чемпион сопроводил подписью, как изменились его радости жизни.


Спортсмен был госпитализирован в январе с диагнозом пневмония. Костомаров перенес большое количество операций и ампутацию конечностей. После семи месяцев лечения, он был выписан из больницы и ежедневно продолжает тренироваться. 

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#костомаров
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Религиозный деятель Юрий Сипко обвиняется в распространении фейков о ВС РФ
08 августа 2023, 14:06

Фото: iStock/simpson

Возбуждено уголовное дело против религиозного деятеля Юрия Сипко, который обвиняется в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на столичный следственный комитет.
«Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении религиозного деятеля Юрия Сипко», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в прошлом году Сипко опубликовал в Сети видео, в котором содержалась заведомо ложная информация о действиях российских военных, направленных против мирного населения Украины.

Таким образом, противоправная деятельность мужчина была пресечена совместными усилиями сотрудников столичного СК и Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ МВД России. 8 августа в Москве и Калуге у Сипко и его сторонников были проведены обыски. 

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Глава Дмитровского округа Поночевный встретился с жителями Яхромы
08 августа 2023, 13:55

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Кровлю дома №5 на улице Ленина в городе Яхромы Дмитровского округа отремонтируют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Специалисты проведут капитальный ремонт кровли дома №5. Дом построен в 1982 году, и с тех пор кровлю ни разу не ремонтировали капитально, делали только мелкий ремонт, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Сотрудники Фонда капитального ремонта Московской области, Госстройнадзора Московской области и управляющей компании осмотрели крышу и наметили фронт работ.
«Здесь будут проведены работы по полной замене мягкой рулонной кровли с предварительной стяжкой перекрытий, утеплением», — отметил руководитель проектов фонда капремонта Московской области Антон Филонов. 
Строительный работы уже начались: закуплены необходимые материалы, строительная бригада сформирована, перед подрядной организацией поставлены чёткие задачи.

Проинспектировать ход работ приехал глава Дмитровского округа Илья Поночевный. Глава муниципалитета пообщался с жителями дома.


«Мы были в курсе вашей проблемы и прилагали усилия, чтобы сдвинуть решение с «мёртвой точки», и вмешательство губернатора помогло региональным структурам, кто должен был своевременно реагировать на ваши и наши обращения, принять наконец-то решение о капитальном ремонте крыши. Ремонт будет произведён качественно», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
Завершение капитального ремонта кровли намечается на ​сентябрь. ​

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Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Джанкойском районе
Советник главы Крыма Крючков: В Джанкое происходит утилизация боеприпасов
08 августа 2023, 13:49

Фото: iStock/dzika_mrowka

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что звуки взрывов, которые слышат жители Красногвардейского района Крыма и Джанкоя - это утилизация боеприпасов. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он также отметил, что ситуация находится под контролем специальных служб.  

По словам Крючкова, в связи с утилизацией боеприпасов, звуки взрывов слышат жители Джанкоя и Октябрьского района в Крыму. Уничтожение вооружения происходит в Вольном селе, пояснил советник главы республики.  

Отмечается, что на специальных полигонах Крыма утилизация боеприпасов происходит часто, о чем жители города и туристы заранее уведомляются. Сотрудники и МЧС объявляют о проводимых мероприятия заблаговременно. 

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#мероприятия
#тревога
#вооружения
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Депутат Фёдоров выступил за разрешение повторно пользоваться налоговым вычетом
08 августа 2023, 13:27

Фото: istockphoto.com/mapo

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой разрешить гражданам, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, повторно использовать налоговый вычет за жильё, поскольку сегодня такая мера не предусматривает исключений для льготников.
Так, депутат пояснил, что сегодня граждане могут лишь один раз воспользоваться налоговым вычетом при приобретении жилья без учёта льготного статуса гражданина.

«С учётом государственной политики, направленной на поддержку многодетных семей, прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части наделения граждан, на иждивении у которых находятся три и более ребёнка, правом воспользоваться налоговым вычетом при приобретении недвижимости двукратно», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минтруда Антона Котякова.

А до этого стало известно о затруднительном положении актрисы Жанны Эппле, которая погрязла в долгах. Как передаёт utro.ru, Тверской районный суд Москвы взыскал с артистки больше 100 тысяч евро в пользу её подруги, у которой та одолжила деньги более 10 лет назад, а позже артистка сама обратилась в суд с просьбой признать её банкротом.

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#финансы
#семьи
#дети
#вычет
#долги
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В Дмитрове построят биатлонное стрельбище
08 августа 2023, 13:20

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный посетил «Центр зимних видов спорта», где сейчас ведётся реконструкция регбийного поля.
На новом биатлонном стрельбище будут проходить всероссийские и международные соревнования, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Строительство стрельбища началось по инициативе федерации биатлона Московской области на территории «Центра зимних видов спорта» в Дмитрове. 

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный посетил учреждение, где ознакомился с ходом строительных работ и пообщался с руководством.

«Дмитровский округ регулярно становится площадкой для проведения не только областных, но и всероссийских соревнований. А наши спортсмены — часто одерживают победу. Благодаря строительству биатлонного стрельбища у юных дмитровчан появится возможность реализовать себя в еще одном интересном виде спорта», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

На обновлённом стрельбище можно будет заниматься разными видами спорта, не только биатлоном. Оборудуют места для занятий мини-футболом и волейболом.

Завершение работ намечается на конец августа текущего года и уже в начале сентября обновлённое поле примет областные соревнования по биатлону.

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