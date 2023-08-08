Кибермошенники воруют деньги со счетов компаний с помощью фальшивых электронных документов

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При скачивании такого трояна на компьютере автоматически запускается программа, позволяющая получить удаленный доступ. Она позволяет хакерам заменять банковские реквизиты и номера счетов получателей платежей на свои. Обнаружить вирусное программное обеспечение, как правило, удается далеко не сразу. За это время злоумышленники успевают обогатиться за счет компании.
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